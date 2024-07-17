Так, ввечері російські війська вчергове запустили ударні безпілотники. Низка областей України опинилися під загрозою атаки ворожих "Шахедів".

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Що відомо про вибухи у Києві

Орієнтовно о 23:08 у Києві та області пролунала повітряна тривога. Тривога була пов'язана зі злетом МіГа, а також рухом "Шахедів". Однак перед тим, о 22:58, мер столиці Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі про роботу наших оборонців неба.

Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО,

– йдеться у повідомленні міського голови.

Згодом він додав, що у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, спалахнуло загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи рятувальників вже прямують на місце.

"Внаслідок повітряної атаки на Київ в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих уточнюється", – зазначили й у КМВА.