Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 8 по 14 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Росія залучила до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи з оперативного резерву, – ISW

За останні тижні щонайменше двічі російські диверсанти заходили у село Сотницький Козачок на Харківщині й минулого тижня ворог окупував село на півночі області. Проте 12 липня стало відомо, що Силам оборони вдалося вибити загарбників із села.

Сотницький Козачок
Сотницький Козачок / Карта DeepStateMAP

Варто відзначити, що тривалий час диверсанти найбільш активними були в прикордонні Сумщини, проте зараз активізовуються і в районі Харківщини, тому в області відбуваються заходи з посилення протидиверсійного захисту.

Ворожі війська знову активізувалися в районі міста Куп'янськ на Харківщині. Вочевидь, ворог прагне не тільки повторної окупації міста, а й всього лівобережжя річки Оскіл.

Минулого тижня ворожі війська активізувалися в районі села Синьківка, що за менш ніж 10 кілометрів від Куп'янська. Ворогу вдалося просунутися в напрямку Петропавлівки.

Куп'янський напрямок
Куп'янський напрямок
Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

За останні кілька тижнів росіяни суттєво активізувалися на заході Луганської області. Як повідомляли раніше бійці 3-ї штурмової бригади, ворог планував наступ на Борову, що на Харківщині.

Хоч офіційні посадові особи кажуть, що плани ворога вдалося зірвати, все ж ворожі війська почали штурмувати село Макіївка на Луганщині. Минулого тижня росіяни просунулися в південній частині села та продовжують штурмові дії.

МакіївкаМакіївкаЯк змінилася ситуація в Макіївці / Карта DeepStateMAP

Минулого тижня росіяни активізувалися також і на Сіверському напрямку, вочевидь, націлившись на захоплення міста Сіверськ. Основні зусилля для наступу на цьому напрямку ворог зосереджує в напрямку села Виїмка – останнім населеним пунктом, який відділяє лінію фронту та місто.

Також окупанти тиснуть у напрямку Веселе – Роздолівка. Ворог минулого тижня мав просування на цій ділянці та продовжує тиснути. Росіяни прорвалися у Роздолівку та захопили майже половину села.

Сіверський напрямок
Сіверський напрямокСитуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Одним із найзапекліших напрямків впродовж останніх кількох тижнів є Торецький – тут росіяни почали наступ з двох напрямків на Торецьк. Упродовж минулого тижня росіянам вдалося просунутися у селі Нью-Йорк та його південно-західних околицях, а також розширити плацдарм Новоселівка – Нью-Йорк у західному напрямку.

На схід від Торецька росіяни тиснуть на села Південне, Північне, Дружба і Залізне. В останньому тривають бої. Варто відзначити, що Залізне – останнє село, яке відділяє лінію зіткнення та Торецьк.

Торецький напрямокТорецький напрямокЯк змінилася ситуація в районі Торецька / Карта DeepStateMAP

Складною залишається ситуація і на Покровському напрямку. Найперше ворог тисне на село Воздвиженка – останнє село перед трасою Покровськ – Костянтинівка. Зараз до цієї траси відстань від фронту становить трохи більше, ніж 5 кілометрів.

Також ворог просунувся у Лозуватському, в напрямку Прогресу та окупував Євгенівку. Також окупанти тиснуть на Новоселівку Першу та Яснобродівку.

Покровський напрямокПокровський напрямок
Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Упродовж кількох тижнів на Времівському напрямку росіяни тиснули на село Старомайорське на Донеччині, змогли прорватися в населений пункт та закріпитися там. Проте минулого тижня окупанти почали тиснути на сусіднє село Урожайне і захопили його.

Варто відзначити, що і Старомайорське, і Урожайне були звільнені Силами оборони минулого літа.

Времіївський напрямок
Времівський напрямокСитуація в районі Урожайного / Карта DeepStateMAP

Крім згаданих сьогодні напрямків не варто забувати, що бої також тривають на Лиманському, Краматорському, Курахівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Наші воїни не допустили жодного просування росіян в Часовому Ярі минулого тижня. Сили оборони захищають Красногорівку.

Зараз в Україні аномальна спека у всіх сенсах. І як би спекотно не було, пам'ятайте, що зараз в цих умовах наші воїни продовжують працювати. А це складніше робити без підтримки тилу.