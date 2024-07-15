О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 8 по 14 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание Россия привлекла к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения из оперативного резерва, – ISW

Освобождение Сотницкого Казачка

За последние недели по меньшей мере дважды российские диверсанты заходили в село Сотницкий Казачок на Харьковщине и на прошлой неделе враг оккупировал село на севере области. Однако 12 июля стало известно, что Силам обороны удалось выбить захватчиков из села.



Сотницкий Казачок / Карта DeepStateMAP

Стоит отметить, что длительное время диверсанты наиболее активными были в приграничье Сумщины, однако сейчас активизируются и в районе Харьковщины, поэтому в области проходят мероприятия по усилению противодиверсионной защиты.

Россияне пытаются идти на Купянск

Вражеские войска снова активизировались в районе города Купянск на Харьковщине. Очевидно, враг стремится не только повторной оккупации города, но и всего левобережья реки Оскол.

На прошлой неделе вражеские войска активизировались в районе села Синьковка, что в менее чем 10 километрах от Купянска. Врагу удалось продвинуться в направлении Петропавловки.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян на Луганщине

За последние несколько недель россияне существенно активизировались на западе Луганской области. Как сообщали ранее бойцы 3-й штурмовой бригады, враг планировал наступление на Боровую, что на Харьковщине.

Хотя официальные должностные лица говорят, что планы врага удалось сорвать, все же вражеские войска начали штурмовать село Макеевка на Луганщине. На прошлой неделе россияне продвинулись в южной части села и продолжают штурмовые действия.

Как изменилась ситуация в Макеевке / Карта DeepStateMAP

Враг нацелен на Северск

На прошлой неделе россияне активизировались также и на Северском направлении, очевидно, нацелившись на захват города Северск. Основные усилия для наступления на этом направлении враг сосредотачивает в направлении села Выемка – последним населенным пунктом, который отделяет линию фронта и город.

Также оккупанты давят в направлении Веселое – Роздоловка. Враг на прошлой неделе имел продвижение на этом участке и продолжает давить. Россияне прорвались в Роздоловку и захватили почти половину села.



Ситуация в районе Северска / Карта DeepStateMAP

Россияне хотят выйти к Торецку

Одним из самых ожесточенных направлений в течение последних нескольких недель является Торецкий – здесь россияне начали наступление с двух направлений на Торецк. В течение прошлой недели россиянам удалось продвинуться в селе Нью-Йорк и его юго-западных окрестностях, а также расширить плацдарм Новоселовка – Нью-Йорк в западном направлении.

К востоку от Торецка россияне давят на села Южное, Северное, Дружба и Железное. В последнем продолжаются бои. Стоит отметить, что Железное – последнее село, которое отделяет линию соприкосновения и Торецк.

Как изменилась ситуация в районе Торецка / Карта DeepStateMAP

Враг приближается к трассе Покровск – Константиновка

Сложной остается ситуация и на Покровском направлении. В первую очередь враг давит на село Воздвиженка – последнее село перед трассой Покровск – Константиновка. Сейчас до этой трассы расстояние от фронта составляет чуть более, чем 5 километров.

Также враг продвинулся в Лозоватском, в направлении Прогресса и оккупировал Евгеновку. Также оккупанты давят на Новоселовку Первую и Яснобродовку.



Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне захватили Урожайное

В течение нескольких недель на Времовском направлении россияне давили на село Старомайорское в Донецкой области, смогли прорваться в населенный пункт и закрепиться там. Однако на прошлой неделе оккупанты начали давить на соседнее село Урожайное и захватили его.

Стоит отметить, что и Старомайорское, и Урожайное были освобождены Силами обороны прошлым летом.



Ситуация в районе Урожайного / Карта DeepStateMAP

Максимальная поддержка ВСУ

Кроме упомянутых сегодня направлений не стоит забывать, что бои также продолжаются на Лиманском, Краматорском, Кураховском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Наши воины не допустили ни одного продвижения россиян в Часовом Яру на прошлой неделе. Силы обороны защищают Красногоровку.

Сейчас в Украине аномальная жара во всех смыслах. И как бы жарко не было, помните, что сейчас в этих условиях наши воины продолжают работать. А это сложнее делать без поддержки тыла.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.