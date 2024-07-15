Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что оккупанты бросили недостаточно оснащенные подразделения, которые сначала должны были действовать как оперативный резерв, по двум причинам.

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Что говорят в ISW

Аналитики заверили, что Россия могла бросить недостаточно оснащенные подразделения из-за:

ограничения российской оборонно-промышленной базы (ОПБ);

усилий, направленных на усиление текущих российских шлифовальных атак в Украине.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 июля заявил, что российское военное командование намерено сформировать 27 мотострелковую дивизию как оперативный резерв центральной группировки войск (командование, которое сейчас контролирует наступательные действия России на Авдеевском и Торецком направлениях), которые могут быть введены в бой:

в случае развития украинского контрнаступления на Авдеевском направлении;

в случае наступления России на Торецком направлении.

По словам обозревателя, российское военное командование перебросило 433 мотострелковый полк 27 мотострелковой дивизии, который укомплектован деградировавшими остатками 21 мотострелковой бригады, на северо-запад от Авдеевки до полного восстановления боеспособности.

Кроме того, по словам Машовца, российское военное командование досрочно перебросило 506 и 589 мотострелковые полки на Торецкое направление до того, как подразделения достигли "запланированных сроков". Он объяснял в марте, что россияне планировали:

оснастить подразделения 27 мотострелковой дивизии до 87% необходимого количества вооружения и техники;

привести 433, 506 и 598 мотострелковые полки к бою в конце весны или в начале лета 2024 года.

Обозреватель объяснил, что Россия развернула эти полки для ведения боевых действий раньше, чем планировала. В частности, ISW заметил сообщение:

в апреле 2024 года, что части 27 мотострелковой дивизии действовали под Авдеевкой;

в начале июля 2024 года – под Торецком.

Это может свидетельствовать о том, что российское военное командование отстало от запланированного графика укомплектования и вооружения и не смогло оснастить эти подразделения до целевой отметки в 87%.

Аналитики ISW ранее объясняли, что текущие усилия России по развертыванию вооруженных сил создают незначительное количество дополнительных сил, которые не сразу отправляются на фронт как подкрепление, которое Россия может использовать для постепенного создания оперативных резервов. Однако вряд ли российские десантно-штурмовые батальоны способны полностью обеспечить свои резервы.