О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 1 по 7 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Контратака ВСУ на Харьковщине

Ситуация на севере Харьковщины остается сложной, однако в последние несколько недель была фактически неизменной, если говорить в контексте карты боевых действий. Однако на прошлой неделе Силам обороны удалось контратаковать в районе Липцев и отбросить врага в селе Глубоком и его окрестностях. Эта территория перешла в серую зону.





Как изменилась ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

В районе Волчанска линия фронта остается неизменной.

К слову, заметим, что на Харьковщине повысилась активность российских диверсионно-разведывательных групп. Например, на прошлой неделе российская ДРГ снова зашла в село Сотницкий Казачок. К сожалению, село оказалось в оккупации.

Ситуация в Сотницком Казачке / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян на Купянском направлении

Россияне продолжают атаковать на Купянском направлении. В частности врагу удалось продвинуться неподалеку Синьковки. Также россияне атакуют в районе села Песчаное. В результате наступательных действий враг смог зайти в село и закрепиться там.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Атака россиян в районе Макеевки

Еще 18 июня бойцы 3-й штурмовой бригады сообщили, что россияне намерены выйти на административные границы Луганской области и в перспективе наступать на поселок Боровая Харьковской области. На прошлой неделе враг начал активные штурмовые действия в районе села Макеевка, что на Луганщине – одного из немногих сел области, которые находятся под контролем Сил обороны.

В результате штурмовых действий врагу удалось зайти в село и продвинуться на северных окраинах Макеевки.





Ситуация в районе Макеевки / Карта DeepStateMAP

Бои за Часов Яр

Город Часов Яр в Донецкой области остается не только самой горячей точкой на Краматорском направлении, но и на всей линии фронта – враг интенсивно обстреливает город из почти всего имеющегося вооружения и ведет штурмовые действия.

На прошлой неделе в ОСУВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны отошли из микрорайона Канал на востоке города из-за разрушения украинских позиций. Такое решение объяснено тем, что дальнейшее удержание обороны в этом районе угрожает жизни и здоровью бойцов и может иметь последствия в виде больших потерь.

Как результат – враг оккупировал полностью восточный микрорайон города и продвинулся на северных и южных окраинах Часового Яра. Микрорайон Канал полностью уничтожен, хотя так уже можно сказать, к сожалению, и про весь город.

Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Бои на Торецком направлении

В течение последних недель существенно осложнилась ситуация на Торецком направлении, где сейчас враг ведет наступательные действия. Штурмы россиян сопровождаются постоянными обстрелами Торецка и близлежащих населенных пунктов, из-за чего гибнут гражданские. Сейчас в районе Торецка продолжается эвакуация.

Россияне ведут штурмовые действия одновременно с двух направлений – с ОРДЛО в направлении Железного, Северного и Дружбы, а также с юга в направлении Юрьевки и Нью-Йорка.

Вражеским войскам удалось почти полностью захватить Юрьевку и зайти на южные окраины поселка Нью-Йорк.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Покровском направлении

Еще одно сложное направление фронта – Покровское. Там россияне ведут активные наступательные действия с целью продвижения к Покровску. Прежде всего стоит отметить, что уже на протяжении нескольких недель Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить выход россиян на трассу Покровск – Константиновка, расстояние до которой от линии соприкосновения составляет более 6 километров.

Однако россияне атакуют на других участках. Например, на прошлой неделе враг сосредоточил свои усилия на участке Лозоватское – Новопокровское. Самой острой является ситуация в районах сел Евгеновка и Новопокровское – там россияне продвигаются в сторону Желанного.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Штурмы Красногоровки

Ожесточенные бои продолжаются также и на Кураховском направлении. Основной целью россиян там сейчас является город Красногоровка. Оккупантам удалось продвинуться в центральной части города и на западные окраины. Кроме того, продвижения россиян зафиксированы и к югу от Красногоровки.



Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP

Активизация россиян под Угледаром

На прошлой неделе вражеские войска также активизировались в районе города Угледар в Донецкой области. Оккупанты атаковали на направлении Владимировка – Водяное и смогли продвинуться на восток от Угледара.



Ситуация в районе Угледара / Карта DeepStateMAP

Несмотря на все поддерживать армию

Враг продолжает атаковать на фронте и так же атакует и в тылу. Утром 8 июля россияне совершили очередную террористическую атаку, запустив ракеты на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В частности оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

В сложные времена никому не легко, но особенно в такие дни мы не должны спрашивать о том, когда этот ужас закончится, а о том, как закончить его. Единственной гарантией мира, жизни без тревог и ракет, без потерь дома и близких – это наши воины.

Но наши защитники и защитницы не смогут бороться без поддержки всех. У нас есть только 2 пути – быть в армии или быть для армии.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.