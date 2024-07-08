О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 1 по 7 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Контратака ВСУ на Харьковщине
Ситуация на севере Харьковщины остается сложной, однако в последние несколько недель была фактически неизменной, если говорить в контексте карты боевых действий. Однако на прошлой неделе Силам обороны удалось контратаковать в районе Липцев и отбросить врага в селе Глубоком и его окрестностях. Эта территория перешла в серую зону.
Как изменилась ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP
В районе Волчанска линия фронта остается неизменной.
К слову, заметим, что на Харьковщине повысилась активность российских диверсионно-разведывательных групп. Например, на прошлой неделе российская ДРГ снова зашла в село Сотницкий Казачок. К сожалению, село оказалось в оккупации.
Ситуация в Сотницком Казачке / Карта DeepStateMAP
Наступление россиян на Купянском направлении
Россияне продолжают атаковать на Купянском направлении. В частности врагу удалось продвинуться неподалеку Синьковки. Также россияне атакуют в районе села Песчаное. В результате наступательных действий враг смог зайти в село и закрепиться там.
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP
Атака россиян в районе Макеевки
Еще 18 июня бойцы 3-й штурмовой бригады сообщили, что россияне намерены выйти на административные границы Луганской области и в перспективе наступать на поселок Боровая Харьковской области. На прошлой неделе враг начал активные штурмовые действия в районе села Макеевка, что на Луганщине – одного из немногих сел области, которые находятся под контролем Сил обороны.
В результате штурмовых действий врагу удалось зайти в село и продвинуться на северных окраинах Макеевки.
Ситуация в районе Макеевки / Карта DeepStateMAP
Бои за Часов Яр
Город Часов Яр в Донецкой области остается не только самой горячей точкой на Краматорском направлении, но и на всей линии фронта – враг интенсивно обстреливает город из почти всего имеющегося вооружения и ведет штурмовые действия.
На прошлой неделе в ОСУВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны отошли из микрорайона Канал на востоке города из-за разрушения украинских позиций. Такое решение объяснено тем, что дальнейшее удержание обороны в этом районе угрожает жизни и здоровью бойцов и может иметь последствия в виде больших потерь.
Как результат – враг оккупировал полностью восточный микрорайон города и продвинулся на северных и южных окраинах Часового Яра. Микрорайон Канал полностью уничтожен, хотя так уже можно сказать, к сожалению, и про весь город.
Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP
Бои на Торецком направлении
В течение последних недель существенно осложнилась ситуация на Торецком направлении, где сейчас враг ведет наступательные действия. Штурмы россиян сопровождаются постоянными обстрелами Торецка и близлежащих населенных пунктов, из-за чего гибнут гражданские. Сейчас в районе Торецка продолжается эвакуация.
Россияне ведут штурмовые действия одновременно с двух направлений – с ОРДЛО в направлении Железного, Северного и Дружбы, а также с юга в направлении Юрьевки и Нью-Йорка.
Вражеским войскам удалось почти полностью захватить Юрьевку и зайти на южные окраины поселка Нью-Йорк.
Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP
Ситуация на Покровском направлении
Еще одно сложное направление фронта – Покровское. Там россияне ведут активные наступательные действия с целью продвижения к Покровску. Прежде всего стоит отметить, что уже на протяжении нескольких недель Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить выход россиян на трассу Покровск – Константиновка, расстояние до которой от линии соприкосновения составляет более 6 километров.
Однако россияне атакуют на других участках. Например, на прошлой неделе враг сосредоточил свои усилия на участке Лозоватское – Новопокровское. Самой острой является ситуация в районах сел Евгеновка и Новопокровское – там россияне продвигаются в сторону Желанного.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Штурмы Красногоровки
Ожесточенные бои продолжаются также и на Кураховском направлении. Основной целью россиян там сейчас является город Красногоровка. Оккупантам удалось продвинуться в центральной части города и на западные окраины. Кроме того, продвижения россиян зафиксированы и к югу от Красногоровки.
Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP
Активизация россиян под Угледаром
На прошлой неделе вражеские войска также активизировались в районе города Угледар в Донецкой области. Оккупанты атаковали на направлении Владимировка – Водяное и смогли продвинуться на восток от Угледара.
Ситуация в районе Угледара / Карта DeepStateMAP
Несмотря на все поддерживать армию
Враг продолжает атаковать на фронте и так же атакует и в тылу. Утром 8 июля россияне совершили очередную террористическую атаку, запустив ракеты на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В частности оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве.
В сложные времена никому не легко, но особенно в такие дни мы не должны спрашивать о том, когда этот ужас закончится, а о том, как закончить его. Единственной гарантией мира, жизни без тревог и ракет, без потерь дома и близких – это наши воины.
Но наши защитники и защитницы не смогут бороться без поддержки всех. У нас есть только 2 пути – быть в армии или быть для армии.