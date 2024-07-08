Говорится об атаках ВСУ по территории России. Ведь украинские военные в конце июня 2024 года успешно атаковали командный пункт российского полка в Белгородской области.

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Что говорят в ISW о срыве наступательных операций врага

Аналитики говорят, что спутниковые снимки подтверждают, что Военно-воздушные силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области в конце июня 2024 года. Атаковать могли, вероятно, с помощью вооружения, предоставленного западными партнерами.

...Еще больше демонстрируя, как Украина может помешать российским наступательным операциям, если Запад продолжит снимать ограничения по использованию Украиной оружия, предоставленного Западом, для ударов по военным объектам в России,

– заявили в ISW.

Аналитики американского Института изучения войны написали, что ВСУ атаковали вражеский пункт в селе Нехотеевка Белгородской области. Это в менее чем километре от российско-украинской границы.

Специалисты убеждены, что ВСУ могли использовать для удара высокоточную бомбу Armement Air-Sol Modulaire Hammer (сокращенно – AASM, A2SM или HAMMER) французского производства.

Аналитики ISW добавили, что: