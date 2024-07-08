Мовиться про атаки ЗСУ по території Росії. Адже українські військові наприкінці червня 2024 року успішно атакували командний пункт російського полку в Бєлгородській області.

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Що кажуть в ISW про зрив наступальних операцій ворога

Аналітики кажуть, що супутникові знімки підтверджують, що Військово-повітряні сили України завдали успішного удару по командному пункту російського полку в Бєлгородській області наприкінці червня 2024 року. Атакувати могли, ймовірно, за допомогою озброєння, наданого західними партнерами.

...Ще більше демонструючи, як Україна може перешкодити російським наступальним операціям, якщо Захід продовжить знімати обмеження щодо використання Україною зброї, наданої Заходом, для ударів по військових об'єктах у Росії,

– заявили в ISW.

Аналітики американського Інституту вивчення війни написали, що ЗСУ атакували ворожий пункт в селі Нехотіївка Бєлгородської області. Це за менш ніж кілометр від російсько-українського кордону.

Фахівці переконані, що ЗСУ могли використовувати для удару високоточну бомбу Armement Air-Sol Modulaire Hammer (скорочено – AASM, A2SM або HAMMER) французького виробництва.

Аналітики ISW додали, що: