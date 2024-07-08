Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляр розповів 24 Каналу, що Росія кидає в бій і не підготовлених військових. Однак ЗСУ вдається їх стримувати. зокрема, завдяки дронам.

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За словами заступника командира, українські військові за будь-якої можливості намагаються відновити позиції, які раніше захопили росіяни та покращити свій стан та положення.

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Ворог, за наказом командування, не полишає спроб рухатись вперед попри що. Для прикладу, така ситуація зараз біля села Липці, куди окупанти намагаються зайти. Крім цього, армія окупантів постійно підтягує нові підрозділи на цей напрямок – і кадрових військових, і непідготовлених бойових частин.

Все, що вони мають, вони кидають в бій, щоб намагатись повзучим наступом пройти. Однак їм це не вдається зовсім,

– підкреслив Маляревич.

ЗСУ ж, на відміну від росіян, не мають так багато живої сили, тому активно використовують дрони для бойових завдань.