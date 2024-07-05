Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що Силам оборони вдається зустрічним боєм вибити противника. Однак він все одно проводить зворотні ударно-штурмові дії, залучаючи нові резерви та намагається вибити бійців із зайнятих позицій.

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Що відбувається на Харківському напрямку

На поточний момент всі позиції, які вдалося зайняти й надалі деокупувати, залишається під контролем Збройних Сил України, зокрема 92 штурмової бригади.

Також противник на полі бою періодично міняє тактику. Наприклад, з початку перетину лінії державного кордону в Харківській області, окупанти активно застосовували легкоброньовану техніку.

Як наслідок, Сили оборони спалили майже все, що брало участь в ударно-штурмових діях. Тоді противник почав застосовувати тактику, схожу до тієї, що була на Бахмутському відтинку – це застосування легкоманеврові двоколісних мотоциклів, багі,

– розповів Юрій Федоренко.

Сил оборони також достатньо влучно й вдало палять все, що опиняється в зоні доступу ураження. Нещодавно противник пішов в активні ударно-штурмові дії. До них залучив чотири одиниці техніки. Як наслідок, всі вони були знищені, а на іншій ділянці спалили ще одну.

"Противник втратив все, чим пішов на штурм. Але ця робота обумовлена постійною працею Сил оборони, вдосконаленням екіпажів і незмінною підтримкою української нації", – наголосив Федоренко.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Саме завдяки донатам українців наше військо може бути забезпечене в необхідній кількості засобами БпЛА, проводити їхню модернізацію та модифікацію, щоб вони були ефективні в умовах складної радіоелектронної боротьби від противника.

За цією титанічною роботою ховаються наступні слова: ситуація важка, але контрольована, тактична ініціатива переходить на бік Сил оборони,

– підсумував командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".