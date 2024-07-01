Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 24 по 30 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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26 червня російська диверсійно-розвідувальна група намагалася штурмувати село Сотницький Козачок на півночі Харківщини. Варто відзначити, що тривалий час російських ДРГ не фіксували в області.

Перед цим росіяни посилили обстріли, після яких уже й почала діяти ДРГ. Прикордонники вступили в бій і ворога вдалося зупинити, а в село прибули протидиверсійні загони для проведення зачистки.

Сотницький КозачокСотницький Козачок у день боїв / Карта DeepStateMAP

Відзначимо, що прикордонне село зараз фактично безлюдне, а до повномасштабного вторгнення там мешкали близько 180 людей.

Минулого тижня Силам оборони вдалося відкинути росіян східніше сіл Терни та Ямполівка та звільнити територію, площею понад 4 квадратних кілометри. Варто відзначити, що тривалий час в цьому районі лінія фронту була незмінною.

Крім того, вибити росіян вдалося і з позицій в Серебрянському лісництві в районі сіл Григорівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. Мова йде про територію, площею 1,63 кілометра.

Лиманський напрямок
Лиманський напрямокЯк змінилася ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої тривають також і на Сіверському напрямку. Ворог намагається наступати в напрямку Роздолівки та Виїмки. Біля останньої ворогу вдалося просунутися та покращити своє положення, розширивши лінію зіткнення там.

Сіверський напрямок
Сіверський напрямок
Як змінилася ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Тижнем раніше ворог активізувався на Торецькому напрямку, захопивши село Шуми. Окупанти продовжують вести штурмові дії на цьому напрямку. Загарбникам вдалося захопити північ села Південне.

Окупаційні війська рухаються в напрямках сіл Залізне, Північне та Дружба.

Торецький напрямокТорецький напрямокЯк змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Чи не найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де росіяни намагаються вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка. Протягом минулого тижня відстань між ворогом і трасою не змінилася – ворога досі відділяють село Воздвиженка і понад 6 кілометрів від траси.

Минулого тижня ворог вдалося просунутися в напрямках сіл Лозуватське та Прогрес, окупувати частину села Євгенівка, просунутися південніше села Сокіл та між селами Новопокровське та Уманське. Збільшилася сіра зона в районі Яснобродівки.

Покровський напрямок
Покровський напрямокСитуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ще однією гарячою точкою на лінії фронту є місто Красногорівка на Курахівському напрямку. Упродовж минулого тижня росіяни змогли просунутися у місті і напрямку центру. Значна частина Красногорівка перебуває у сірій зоні. Під контролем ЗСУ – північ міста.

Красногорівка
КрасногоріікаЯк змінилася ситуація в Красногорівці // Карта DeepStateMAP

Окрім уже згаданих сьогодні напрямках тривають бої:

  • на півночі Харківщини у Вовчанську та біля села Липці;
  • на Куп'янському напрямку в районах сіл Степова Новоселівка та Берестове;
  • на Краматорському напрямку в місті Часів Яр та на околицях;
  • на Вугледарському напрямку;
  • на Времіївському напрямку в районі Старомайорського;
  • на Оріхівському напрямку в районі Роботиного;
  • на Придніпровському напрямку в Кринках.

Якщо ми не згадали про той чи інший напрямок в огляді, це означає, що змін зафіксовано не було. Але за цим стоять подвиги наших воїнів. Адже відсутність просування росіян у Часовому Яру чи існування плацдарму в Кринках – це колосальні зусилля, яких докладають наші захисники.

Проте без підтримки кожного і кожної з нас нашим воїнам все складніше. Тому не забуваємо про необхідність підтримки армії.