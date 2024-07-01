Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 24 по 30 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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ДРГ у Сотницькому Козачку

26 червня російська диверсійно-розвідувальна група намагалася штурмувати село Сотницький Козачок на півночі Харківщини. Варто відзначити, що тривалий час російських ДРГ не фіксували в області.

Перед цим росіяни посилили обстріли, після яких уже й почала діяти ДРГ. Прикордонники вступили в бій і ворога вдалося зупинити, а в село прибули протидиверсійні загони для проведення зачистки.

Сотницький Козачок у день боїв / Карта DeepStateMAP

Відзначимо, що прикордонне село зараз фактично безлюдне, а до повномасштабного вторгнення там мешкали близько 180 людей.

Успіхи ЗСУ на Лиманському напрямку

Минулого тижня Силам оборони вдалося відкинути росіян східніше сіл Терни та Ямполівка та звільнити територію, площею понад 4 квадратних кілометри. Варто відзначити, що тривалий час в цьому районі лінія фронту була незмінною.

Крім того, вибити росіян вдалося і з позицій в Серебрянському лісництві в районі сіл Григорівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. Мова йде про територію, площею 1,63 кілометра.



Як змінилася ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Сіверський напрямок

Бої тривають також і на Сіверському напрямку. Ворог намагається наступати в напрямку Роздолівки та Виїмки. Біля останньої ворогу вдалося просунутися та покращити своє положення, розширивши лінію зіткнення там.





Як змінилася ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Торецький напрямок

Тижнем раніше ворог активізувався на Торецькому напрямку, захопивши село Шуми. Окупанти продовжують вести штурмові дії на цьому напрямку. Загарбникам вдалося захопити північ села Південне.

Окупаційні війська рухаються в напрямках сіл Залізне, Північне та Дружба.

Як змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Покровський напрямок

Чи не найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де росіяни намагаються вийти на трасу Покровськ – Костянтинівка. Протягом минулого тижня відстань між ворогом і трасою не змінилася – ворога досі відділяють село Воздвиженка і понад 6 кілометрів від траси.

Минулого тижня ворог вдалося просунутися в напрямках сіл Лозуватське та Прогрес, окупувати частину села Євгенівка, просунутися південніше села Сокіл та між селами Новопокровське та Уманське. Збільшилася сіра зона в районі Яснобродівки.



Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Красногорівці

Ще однією гарячою точкою на лінії фронту є місто Красногорівка на Курахівському напрямку. Упродовж минулого тижня росіяни змогли просунутися у місті і напрямку центру. Значна частина Красногорівка перебуває у сірій зоні. Під контролем ЗСУ – північ міста.



Як змінилася ситуація в Красногорівці // Карта DeepStateMAP

Ситуація на інших напрямках

Окрім уже згаданих сьогодні напрямках тривають бої:

на півночі Харківщини у Вовчанську та біля села Липці;

на Куп'янському напрямку в районах сіл Степова Новоселівка та Берестове;

на Краматорському напрямку в місті Часів Яр та на околицях;

на Вугледарському напрямку;

на Времіївському напрямку в районі Старомайорського;

на Оріхівському напрямку в районі Роботиного;

на Придніпровському напрямку в Кринках.

Якщо ми не згадали про той чи інший напрямок в огляді, це означає, що змін зафіксовано не було. Але за цим стоять подвиги наших воїнів. Адже відсутність просування росіян у Часовому Яру чи існування плацдарму в Кринках – це колосальні зусилля, яких докладають наші захисники.

Проте без підтримки кожного і кожної з нас нашим воїнам все складніше. Тому не забуваємо про необхідність підтримки армії.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.