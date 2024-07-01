Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики сказали, що саме змусить Путіна зупинити війну проти України.

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Аналіз ISW про те, що змусить Росію зупинити війну проти України

"Захід повинен поспішити надати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій, щоб скасувати теорію перемоги Путіна та уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів", – наголосили в ISW.

Також додали, що Володимир Зеленський в інтерв'ю, опублікованому 30 червня, заявив, що він побоюється, що Захід боїться наполягати на повній перемозі України через занепокоєння щодо стабільності в Росії, і що цей страх дозволив Путіну продовжувати захоплення якомога більшої частини території нашої держави.

Президент попередив, що кожне російське просування посилює позиції агресора на переговорах і російський диктатор може спробувати використати це у відповідний момент, щоб домогтися режиму припинення вогню, який дозволить ворогу підготуватися до майбутньої агресії проти України.

Путін сформулював теорію перемоги, яка припускає, що російські сили зможуть продовжувати поступове повзуче просування нескінченно довго, не дозволяючи Україні проводити успішні контрнаступальні операції, та виграти війну на виснаження проти українських сил,

– зауважили в ISW.

Аналітики додали, що військове командування ворога наразі віддає перевагу послідовним наступальним операціям, які досягають поступового тактичного здобутку, а не проведенню широкомасштабної наступальної операції, що має на меті досягнення значних успіхів шляхом швидкого маневру.

Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні, ніж масштабні мобільні наступальні дії, і, схоже, визнають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативні цілі протягом багатьох місяців, якщо не років,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

Російський диктатор абсурдно вимагає від України віддати Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Аналітики зазначають, що затяжна війна сприяє розрахункам Путіна, оскільки він, ймовірно, вважає, що Росія зможе утримати будь-яку позицію, і що чим довше триватиме війна, тим більша ймовірність того, що російські війська зможуть досягти заявлених ним територіальних цілей.

Путін і Кремль навмисно не встановлювали жодних обмежень для своїх цілей завоювання України й неодноразово абсурдно та цинічно заявляли, що території за межами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей "є частиною Росії".

Аналітики припустили, що затяжна війна, швидше за все, спонукатиме воєнного злочинця чітко встановлювати нові територіальні цілі, якщо він оцінить, що українські сили не можуть ані зупинити його просування, ані провести значущі контрнаступи.

Путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність. Всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети, зауважили в ISW. Додали, ймовірно, Путін сподівається, що повзучий російський прогрес в Україні переконає Захід, що українська перемога "недосяжна" і що поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету є кращими, ніж українська поразка.

Російський диктатор не бажає приймати нічого, окрім повної капітуляції України. Однак, як постійно демонструють його заяви та вимоги, він розглядатиме будь-яку угоду про припинення вогню як механізм підготовки Росії до відновлення наступальних операцій у майбутньому для досягнення своїх загальних цілей.

Припинення вогню дало б Росії перепочинок для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації її оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, зауважили в Інституті вивчення війни.

Аналітики наголосили, що партнери можуть допомогти зменшити готовність Путіна продовжувати вести нескінченну війну з метою знищення України, допомагаючи нашій державі проводити значні контрнаступальні операції для звільнення від окупантів українських територій і спростують припущення диктатора щодо того, чого Росія може досягти в Україні силою.

Також в Інституті зазначили, що допомога Заходу у сфері безпеки та зусилля з формування збройних сил, які дозволяють Україні перехопити ініціативу, мають вирішальне значення для зміни розрахунків Путіна. Припустили, малоймовірно, що без подальших суттєвих поразок Росії Путін змінить свою оцінку щодо можливості знищення України.

Західна безпекова допомога, яка забезпечить українські сили необхідним обладнанням та зброєю в обсязі, вчасно і на регулярній основі, які потрібні ЗСУ для проведення операцій зі звільнення значних територій окупованої України, залишається єдиним можливим шляхом послаблення намірів Путіна знищити українську державність та ідентичність, попри час і вартість,

– підкреслили в ISW.