Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики сказали, что именно заставит Путина остановить войну против Украины.

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Анализ ISW о том, что заставит Россию остановить войну против Украины

"Запад должен поспешить предоставить Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций, чтобы отменить теорию победы Путина и избежать затягивания войны больше, чем это необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее партнеров", – отметили в ISW.

Также добавили, что Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 30 июня, заявил, что он опасается, что Запад боится настаивать на полной победе Украины из-за беспокойства относительно стабильности в России, и что этот страх позволил Путину продолжать захват как можно большей части территории нашего государства.

Президент предупредил, что каждое российское продвижение усиливает позиции агрессора на переговорах и российский диктатор может попытаться использовать это в подходящий момент, чтобы добиться режима прекращения огня, который позволит врагу подготовиться к будущей агрессии против Украины.

Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает, что российские силы смогут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно долго, не позволяя Украине проводить успешные контрнаступательные операции, и выиграть войну на истощение против украинских сил,

– отметили в ISW.

Аналитики добавили, что военное командование врага пока предпочитает последовательные наступательные операции, которые достигают постепенного тактического достижения, а не проведение широкомасштабной наступательной операции, что имеет целью достижение значительных успехов путем быстрого маневра.

Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают ползучие наступательные операции как более гарантированный подход к достижению успеха в Украине, чем масштабные мобильные наступательные действия, и, похоже, признают реальность того, что российским войскам, возможно, придется преследовать отдельные оперативные цели в течение многих месяцев, если не лет,

– отметили в Институте изучения войны.

Российский диктатор абсурдно требует от Украины отдать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Аналитики отмечают, что затяжная война способствует расчетам Путина, поскольку он, вероятно, считает, что Россия сможет удержать любую позицию, и чем дольше продлится война, тем больше вероятность того, что российские войска смогут достичь заявленных им территориальных целей.

Путин и Кремль намеренно не устанавливали никаких ограничений для своих целей завоевания Украины и неоднократно абсурдно и цинично заявляли, что территории за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей "являются частью России".

Аналитики предположили, что затяжная война, скорее всего, будет побуждать военного преступника четко устанавливать новые территориальные цели, если он оценит, что украинские силы не могут ни остановить его продвижение, ни провести значимые контрнаступления.

Путин сохраняет свою цель полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность. Все его цели по территориальному завоеванию в Украине являются средством для достижения этой цели, отметили в ISW. Добавили, вероятно, Путин надеется, что ползучий российский прогресс в Украине убедит Запад, что украинская победа "недостижима" и что уступки по территориальной целостности и суверенитета являются лучшими, чем украинское поражение.

Российский диктатор не желает принимать ничего, кроме полной капитуляции Украины. Однако, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, он будет рассматривать любое соглашение о прекращении огня как механизм подготовки России к возобновлению наступательных операций в будущем для достижения своих общих целей.

Прекращение огня дало бы России передышку для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации ее оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, отметили в Институте изучения войны.

Аналитики подчеркнули, что партнеры могут помочь уменьшить готовность Путина продолжать вести бесконечную войну с целью уничтожения Украины, помогая нашему государству проводить значительные контрнаступательные операции для освобождения от оккупантов украинских территорий и опровергнут предположение диктатора о том, чего Россия может достичь в Украине силой.

Также в Институте отметили, что помощь Запада в сфере безопасности и усилия по формированию вооруженных сил, которые позволяют Украине перехватить инициативу, имеют решающее значение для изменения расчетов Путина. Предположили, маловероятно, что без дальнейших существенных поражений России Путин изменит свою оценку относительно возможности уничтожения Украины.

Западная помощь по безопасности, которая обеспечит украинские силы необходимым оборудованием и оружием в объеме, вовремя и на регулярной основе, которые нужны ВСУ для проведения операций по освобождению значительных территорий оккупированной Украины, остается единственным возможным путем ослабления намерений Путина уничтожить украинскую государственность и идентичность, несмотря на время и стоимость,

– подчеркнули в ISW.