Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что Силам обороны удается встречным боем выбить противника. Однако он все равно проводит обратные ударно-штурмовые действия, привлекая новые резервы и пытается выбить бойцов с занятых позиций.

Смотрите также Успехи ВСУ в Донецкой области, российская ДРГ на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит на Харьковском направлении

На текущий момент все позиции, которые удалось занять и в дальнейшем деоккупировать, остается под контролем Вооруженных Сил Украины, в частности 92 штурмовой бригады.

Также противник на поле боя периодически меняет тактику. Например, с начала пересечения линии государственной границы в Харьковской области, оккупанты активно применяли легкобронированную технику.

Как следствие, Силы обороны сожгли почти все, что участвовало в ударно-штурмовых действиях. Тогда противник начал применять тактику, похожую на ту, что была на Бахмутском отрезке – это применение легкоманевренных двухколесных мотоциклов, багги,

– рассказал Юрий Федоренко.

Сил обороны также достаточно метко и удачно палят все, что оказывается в зоне доступа поражения. Недавно противник пошел в активные ударно-штурмовые действия. К ним привлек четыре единицы техники. Как следствие, все они были уничтожены, а на другом участке сожгли еще одну.

"Противник потерял все, чем пошел на штурм. Но эта работа обусловлена постоянным трудом Сил обороны, совершенствованием экипажей и неизменной поддержкой украинской нации", – подчеркнул Федоренко.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Именно благодаря донатам украинцев наше войско может быть обеспечено в необходимом количестве средствами БПЛА, проводить их модернизацию и модификацию, чтобы они были эффективны в условиях сложной радиоэлектронной борьбы от противника.

За этой титанической работой скрываются следующие слова: ситуация тяжелая, но контролируемая, тактическая инициатива переходит на сторону Сил обороны,

– подытожил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".