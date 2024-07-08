Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляр рассказал 24 Каналу, что Россия бросает в бой и не подготовленных военных. Однако ВСУ удается их сдерживать. в частности, благодаря дронам.

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По словам заместителя командира, украинские военные при любой возможности пытаются восстановить позиции, которые ранее захватили россияне и улучшить свое состояние и положение.

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Враг, по приказу командования, не оставляет попыток двигаться вперед несмотря ни на что. Например, такая ситуация сейчас возле села Липцы, куда оккупанты пытаются зайти. Кроме этого, армия оккупантов постоянно подтягивает новые подразделения на это направление – и кадровых военных, и неподготовленных боевых частей.

Все, что они имеют, они бросают в бой, чтобы пытаться ползучим наступлением пройти. Однако им это не удается совсем,

– подчеркнул Маляревич.

ВСУ же, в отличие от россиян, не имеют так много живой силы, поэтому активно используют дроны для боевых задач.