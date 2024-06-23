Ворожий пункт управління був розташований у селищі Нехотіївка в Бєлгородській області. Після проведених операцій зафіксовано вибухи. Атака наших захисників була успішною.

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ЗСУ уразили пункт управління в Бєлгородській області

Повітряні сили у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена. Далі буде…

– заявили в Генштабі ЗСУ.

До речі "Мінус" 1270 окупантів і понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 23 червня

Де розташоване селище Нехотіївка: дивіться карту

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