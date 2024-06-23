Ворожий пункт управління був розташований у селищі Нехотіївка в Бєлгородській області. Після проведених операцій зафіксовано вибухи. Атака наших захисників була успішною.
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ЗСУ уразили пункт управління в Бєлгородській області
Повітряні сили у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.
За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена. Далі буде…
– заявили в Генштабі ЗСУ.
До речі "Мінус" 1270 окупантів і понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 23 червня
Де розташоване селище Нехотіївка: дивіться карту
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Під Бєлгородом могли знищити ППО "Панцир"
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що під Бєлгородом могли знищити російський комплекс ППО "Панцир С-1". Екіпаж загарбників не вижив.
- Окупанти традиційно намагалися все заперечувати. Зокрема, губернатор Гладков заявляв, що у Дубовому нібито просто "зайнялася трава". Тим часом у мережі пошили кадри пожежі біля Бєлгорода.
- Наразі немає офіційної інформації від ЗСУ з цього приводу.