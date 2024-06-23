Деякі підрозділи вже втрачають боєздатність через колосальні втрати. До прикладу, російській армії доводиться виводити свої підрозділи з-під Вовчанська на Харківщині, адже окупанти зазнають величезних втрат.
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Втрати Росії у війні
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 534 360 (+1270) осіб,
- танків – 8 019 (+10),
- бойових броньованих машин – 15 398 (+15),
- артилерійських систем – 14195 (+61),
- РСЗВ – 1108 (+2),
- засоби ППО – 863 (+2),
- літаків – 359 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50),
- крилаті ракети – 2 321 (+13),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44),
- спеціальна техніка – 2 377 (+8).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ додали, що загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з врахуванням уточнення за попередній період. Інші втрати ворога за попередню добу подаються у звичайному режимі.