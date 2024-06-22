Крім цього, моніторингові канали також повідомляють про знищення ще одного такого панцира в напрямку Липців. Там ворожий екіпаж також загинув. Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про приліт біля Бєлгорода
Бєлгородське видання опублікувало фото ураженого "Панцира-С" в районі Дубового. За даними видання, установку нібито уразило касетним боєприпасом. Над місцем прильоту здіймався чорний дим.
Тим часом місцевий губернатор Гладков стверджує, що у Дубовому просто "зайнялася трава".
Офіційного підтвердження від ЗСУ про знищення "Панцира" наразі немає, однак мережею вже розлетілися кадри пожежі в Бєлгороді.
Пожежа біля Бєлгорода: дивіться відео
До слова, раніше Гладков повідомляв про "загоряння трави" під час обстрілу Борисівки 11 червня. Тоді, за даними телеграм-каналу ASTRA, внаслідок ракетного удару ЗСУ по позиціях збройних сил Росії загинули семеро російських військових.