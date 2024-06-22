Крім цього, моніторингові канали також повідомляють про знищення ще одного такого панцира в напрямку Липців. Там ворожий екіпаж також загинув. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про приліт біля Бєлгорода

Бєлгородське видання опублікувало фото ураженого "Панцира-С" в районі Дубового. За даними видання, установку нібито уразило касетним боєприпасом. Над місцем прильоту здіймався чорний дим.

Тим часом місцевий губернатор Гладков стверджує, що у Дубовому просто "зайнялася трава".

Офіційного підтвердження від ЗСУ про знищення "Панцира" наразі немає, однак мережею вже розлетілися кадри пожежі в Бєлгороді.

Пожежа біля Бєлгорода: дивіться відео

Довідка. "Панцир-С1" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Він призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від засобів повітряного нападу. Основне озброєння комплексу – дві спарені 30-міліметрові гармати 2А38М та 12 зенітних твердопаливних ракет 57Е6-Е. Вартість одного такого "Панцира" сягає 14 мільйонів доларів.

До слова, раніше Гладков повідомляв про "загоряння трави" під час обстрілу Борисівки 11 червня. Тоді, за даними телеграм-каналу ASTRA, внаслідок ракетного удару ЗСУ по позиціях збройних сил Росії загинули семеро російських військових.