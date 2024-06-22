Так, постраждали щонайменше 5 окупантів. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Наслідки атаки дронів на Курську область

Напередодні, 20 червня, одразу 3 співробітників прикордонної служби ФСБ було поранено внаслідок атаки дрона в районі села Гордіївка, що за кілометр від кордону.

Також осколкових поранень зазнав російський загарбник поблизу хутора Олешня, за 200 метрів від кордону.

Днем раніше, 19 червня, ще один окупант постраждав під час скидання вибухового пристрою з безпілотника. Цього разу за 2,5 кілометра від кордону біля села Нова Миколаївка.

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