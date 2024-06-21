Про це заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс заявив на брифінгу у Києві.

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Удари глибокому тилу Росії

У Басса запитали, чи можуть США дозволити використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по Росії.

Я б просто повернувся до коментарів мого колеги Джейка Саллівана (радник президента США з національної безпеки, – 24 Канал), який сказав, що це питання не географії, це питання здорового глузду,

– відповів він.

В такий спосіб США хочуть переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію "як прихисток, з якого вона може безкарно атакувати українські сили".

Раніше Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповідав, що дозвіл українських партнерів використовувати свою зброю по території Росії вплинув на ведення бойових дій окупантів. Ворогу доводиться змінювати тактику війни, логістику, розміщення складів та формування військових центрів.