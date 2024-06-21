Об этом заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Джон Басс заявил на брифинге в Киеве.

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Удары по глубокому тылу России

У Басса спросили, могут ли США позволить использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по России.

Я бы просто вернулся к комментариям моего коллеги Джейка Салливана (советник президента США по национальной безопасности, – 24 Канал), который сказал, что это вопрос не географии, это вопрос здравого смысла,

– ответил он.

Таким образом США хотят убедиться, что Россия не сможет использовать свою территорию "как убежище, из которого она может безнаказанно атаковать украинские силы".

Ранее Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказывал, что разрешение украинских партнеров использовать свое оружие по территории России повлияло на ведение боевых действий оккупантов. Врагу приходится менять тактику войны, логистику, размещения складов и формирования военных центров.