Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Атака по полигону по запуску "Шахедов" и три вражеских НПЗ: показываем на карте, где они расположены

Какие последствия имеют удары по НПЗ

Украина продолжает наносить удары по объектам экономического и военного значения России.

Действительно зафиксированы грохот и "хлопки" на этих военных объектах (на нефтеперерабатывающих заводах, – 24 Канал), они используются именно с военной целью, или для снабжения оккупационного корпуса в Украине, или для финансирования геноцидной войны России против Украины,

– подчеркнул Юсов.

По словам представителя ГУР, для России эти атаки не проходят бесследно и оккупанты уже чувствуют последствия ударов.

Конечно, для так называемой Российской Федерации, которая официально себя позиционирует как "страна-бензоколонка", такие события являются чрезвычайно чувствительным фактором и последствия путинский режим и в целом эта так называемая их "экономика" на себе точно уже чувствуют,

– подытожил Андрей Юсов.

Последние дни также выдались "тревожными" для россиян. В ночь на 20 и 21 июня Силы обороны поразили склад, нефтебазу, нефтеперерабатывающие заводы и место хранения "Шахедов" в России. В частности под ударом оказались Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.