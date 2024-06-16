Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что разрешение украинских партнеров использовать свое оружие по территории России повлияло на ведение боевых действий оккупантов. Врагу приходится менять тактику войны, логистику, размещение складов и формирования военных центров.

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Атаки по российской территории

Иван Тимочко отметил, что из-за разрешения украинских партнеров атаковать территорию России своим оружием, противник потерял связь с линией фронта. Оккупантам пришлось перенести свои штабы вглубь страны за пределы достижения оружия союзников.

Факт возможности поражения вражеских войск на территории России заставил оккупантов изменить стратегию и тактику. Возможно это даже отменило несколько наступательных операций, которые должны были состояться после наступления российских войск на севере Харьковщины,

– высказался он.

Силам обороны в Крыму успешно удается уничтожать российские системы ПВО. По мнению председателя Совета резервистов, получив разрешение на атаки по России, похожие успешные операции будут становиться более частыми, в частности удары по аэродромам страны-агрессора, которые ранее были недосягаемы.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Успехи Украины

Каждый день украинские военные при контрбатарейной борьбе и с помощью других средств поражения уничтожают по 50 – 60 единиц вражеской артиллерии.

Мы можем работать в глубь их тылов, но количество артиллерийского огня, что применяет Россия также велика. Радует то, что на значительное количество российских мощностей мы можем отвечать качеством и четкостью,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Поддержка союзников

Председатель Совета резервистов добавил, что союзники мощно помогают Украине, однако пока этого недостаточно, чтобы заставить Россию не только на политической арене к переговорам, но и отступить на поле боя.

Однако стоит исходить из тех ситуаций и рисков, которые есть сейчас. Необходимо совершенствовать свою тактику. Стоит понимать, что это война, поэтому любая стратегия, которая работала вчера – завтра может влиять мало. Должна быть скорость реакции и работы,

– подчеркнул он.

Удары западным оружием по России