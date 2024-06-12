Информацию о поражении вражеских ЗРК на территории захваченного россиянами полуострова подтвердили в Генштабе ВСУ. Там также подтвердили и другие попадания.
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Сегодня ночью наши войска снова атаковали российские зенитные ракетные комплексы, которые захватчики развернули на украинском полуострове,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что на этот раз был нанесен групповой ракетный удар:
- по 1 вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека,
- а также 2 зенитных ракетных дивизионах С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.
Детонация боекомплектов продолжается
В частности, в Генштабе сообщили, что по результатам поражения, уничтожено два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара – информацию уточняют.
Кроме того, во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России продолжают фиксировать детонацию боекомплектов.
Взрывы в Крыму этой ночью
Россияне ночью сообщали о пусках ракет Storm Shadow, после чего в нескольких районах полуострова прогремели взрывы. По сообщениям местных, после атаки возник пожар.
Громко было буквально по всей территории полуострова. В телеграм-каналах сообщали, что первые взрывы в Севастополе прозвучали в 02:47; в Евпатории, Саках и Красноперекопске – в 02:50.
Отмечалось, что российская ПВО только в Севастополе работала из районов Фиолента, села Флотское – балки Бермана, Казацкой бухты, Стрелецкой бухты, ГРЭС, аэродрома Бельбек.
Атака по Крыму продолжалась 8 – 10 минут, и, как видим, этого хватило для точных ударов по целям врага.
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10 июня украинские военные также нанесли ряд успешных ударов по российским дивизионам зенитных комплексов С-400 и С-300 в оккупированном Крыму.
Партизаны движения "Атеш" сообщили, что российским военнослужащие ПВО в Крыму получили так называемые "рекомендации" от руководства о вывозе семей с полуострова. Агенты добавили, что это совпадает по времени с перемещением систем ПВО в Белгородскую область. Это все оставляет Крым без надлежащей защиты.