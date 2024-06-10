Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Подробности о ситуации, читайте далее в материале.

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Военным ПВО вооруженных сил России приказали эвакуировать семьи из Крыма

В партизанском движении сообщили, что агент "Атеш", входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки южного военного округа.

Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия,

– говорится в сообщении.

Также там добавили, что параллельно оккупанты создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2.

"Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, тогда как основное внимание отводится из Крыма", – резюмировали партизаны.

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