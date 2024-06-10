Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Подробности о ситуации, читайте далее в материале.
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Военным ПВО вооруженных сил России приказали эвакуировать семьи из Крыма
В партизанском движении сообщили, что агент "Атеш", входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки южного военного округа.
Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия,
– говорится в сообщении.
Также там добавили, что параллельно оккупанты создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2.
"Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, тогда как основное внимание отводится из Крыма", – резюмировали партизаны.
Взрывы в Крыму ночью 10 июня: кратко
- В ночь на 10 июня в Евпатории, Саках, Джанкое, Бахчисарае и Красноперекопске местные жители сообщали о ряде мощных взрывов. Об этом они сообщали около часа ночи.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты перекрыли движение через Керченский мост. Громко было и в Джанкойском районе. Там слышали по крайней мере 2 взрыва. Взрывалось и в Бахчисарайском и Сакском районах.
- 5 – 6 взрывов прозвучали в районе Первомайска.
- Кроме этого, местные говорят, что по объекту возле Евпатории прилетело сразу 4 ракеты. Подробнее, куда могло прилететь – читайте в материале 24 Канала.