Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Там также опубликовали спутниковые фото и предположили, какой именно корабль мог подвергнуться атаке.

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Атакован корабль возле Ейска

По данным канала, 8 июня около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском были зафиксированы на рейде несколько судов "негражданского вида" (первая точка на карте).

"Ночью, около полуночи, украинский БПЛА атаковал российский корабль возле порта Ейск (вторая точка на карте) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение к крейсеру "Москва", – говорится в сообщении.

Справка. Крейсер "Москва" был потоплен ВСУ 13 апреля 2022 года.



ВСУ, предположительно, атаковали российский корабль возле порта Ейск / Инфографика тг-канала "Крымский ветер"

Какой корабль потопили

Впоследствии уточнили, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.

В частности тк-канал "Крымский ветер" уточнил, что 9 июня на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров. Его длину измерили, исходя из спутникового снимка. При этом уточняют, что погрешность может составлять несколько метров.



Актуальные спутниковые фото с моря



В порту Ейска мог быть атакован патрульный корабль / Фото тг-канала "Крымский ветер"

Отмечают, что большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир"). А длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков". Предположили, что именно этот корабль мог подвергнуться атаке.

Также канал пишет, что в море появилось нефтяное пятно, которого не было накануне.

Заметим, что 24 Канал пытался получить комментарий у представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, но он отметил, что пока не готов подтвердили поражения вражеского корабля.

"Украина нацелилась на российские корабли"

Издание Sky News со ссылкой на источник среди военных пишет, что в субботу вечером украинские силы нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно переместился в Азовское море из Черного моря.

Отмечают, что судно стало 5 из 7 десантных кораблей по типу "Ропучая", которые были потоплены или "выведены из строя" в результате атак украинских спецопераций.

"Этот успешный удар показывает россиянам, что они не могут свободно действовать ни в Черном море, ни на Востоке", – цитирует издание источник.

Также там добавили, что российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и грузов в Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта. Поэтому, срывая российские поставки боеприпасов, этот удар непосредственно способствует борьбе украинских войск на линии фронта.

К слову, в ночь на 6 июня в акватории Черного моря в Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО.