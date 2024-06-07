Спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук для 24 Канала объяснил, что подобные инциденты означают для вражеского войска. А также отметил интересную тенденцию отодвижения линий обороны россиян.

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"Это хорошая новость. Она показывает, что не только боевой состав флота России ликвидируется, а уничтожается и вспомогательный", – отметил Братчук.

Особенности атаки

Основными задачами "Сатурна" было выведение на боевые позиции тех кораблей, которые и до этого были под ударами украинских сил обороны.

Эпическое видео потопления корабля можно увидеть здесь.

Однако, по словам Братчука, подобные атаки в Черном море в первую очередь сигнализируют, что украинские морские дроны сейчас могут проходить через заграждения, которыми насыщен Керченский пролив и вся часть акватории Черного моря, временно контролируемая российским Черноморским флотом.

Дроны смогли и смогут в дальнейшем находить лазейки в обороне России, чтобы показывать результат.

Инновации и возможности, которые есть у наших сил обороны и в разработке, и в реализации, указывают, что в следующий раз, возможно, эти морские дроны будут перепрыгивать через подобные препятствия или действовать иначе. Возможно, есть и подводные дроны, имею такое ощущение,

– отметил представитель добровольческой армии "Юг".

Оккупанты уже напряглись не на шутку, ведь линия их обороны не только на суше, но и на море начинает отходить подальше к Краснодарскому краю и Ростовской области.

Что известно об уничтожении корабля "Сатурн"