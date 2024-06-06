Ночью 6 июня 2024 года бойцы спецподразделения 9-го департамента ГУР МО с помощью морских дронов-камикадзе MAGURA V5 потопили российский буксир проекта 498 "Сатурн" (другое название – "Протей").

Успешное поражение произошло в акватории озера Панское у северо-западного побережья временно оккупированного Крыма. Хотя в этом районе поражения российских судов происходит не впервые, однако эта операция таки является уникальной.

Что известно о пораженном буксире "Сатурн" и в чем заключается уникальность операции по его уничтожению – читайте в материале 24 Канала.

Интересно "Сатурн" больше не поплывет: ГУР показало кадры с уничтожением вражеского буксира

Как бойцы ГУР МО уничтожили буксир

Врага нельзя недооценивать. Учитывают все уже совершенные атаки, россияне ищут пути и способы противодействия морским дронам-камикадзе, чтобы обезопасить свои корабли. В частности, в акватории озера Панское такой защитой должны были бы стать боновые заграждения.

Однако опубликованное видео с поражения судна демонстрирует, что и с таким типом препятствий бойцы ГУР МО научились работать. Первый дрон поразил именно заграждение. В результате там образовался пролом, в который уже зашли другие дроны. Далее уже привычные кадры: дроны приближаются к вражеским судам в бухте и связь обрывается. На кадрах видно приближение дронов к двум буксирам, однако сейчас подтверждено уничтожение одного.

Как отмечает издание Defence Express, потерю буксира для российской армии сложно назвать критической, однако важна сама операция. Она является свидетельством того, что бойцы ГУР МО работают над совершенствованием оружия и собственных навыков, тактики и стратегии, чтобы всегда быть на шаг впереди врага, который пытается уберечь свои суда в Черном море.

Как бойцы ГУР МО уничтожили "Сатурн": смотрите видео

Характеристики "Сатурна"

Буксиры "Сатурн" проекта 498 – серийные суда, история которых началась еще в 1960-х годах в СССР. Первый корабль подобного типа был спущен на воду в 1962 году. В состав советского флота они были приобщены под названием "Протей". Эти буксиры также были известны под названиями "б/к 1200" и "бычок".

Основными направлениями применения этих буксиров были различные службы гражданских портов, а также обеспечение баз военного флота. Из-за высокой на то время мощности буксиры проекта "Сатурн" использовали чуть ли не во всех портах СССР.

Буксир "Сатурн" / Фото росСМИ

"Сатурн" – это стальные однопалубные двухвинтовые дизельные буксиры с машинным отделением в средней части и смещенной в нос двухъярусной надстройкой с ходовым мостиком. Благодаря ледокольным носу и противоледовому усилению обшивки и защиты винтов буксиры способны работать в ледовых условиях.

"Бычки" имеют следующие характеристики:

водоизмещение – 306 тонн;

грузоподъемность – 46,1 тонны;

длина – 29,3 метра;

ширина – 8,3 метра;

высота борта – 4,34 метра;

высота надводного борта – 1,28 метра;

осадка – 3,09 метра;

скорость полного хода – 11,4 узла (21 километр в час).

Во времена СССР "бычки" получили роль буксиров-кантователей – судов, которые используются в портах для разворота или отвода носа или кормы больших судов от причала, перевода их на другое место стоянки и тому подобное. Буксиры "Сатурн" способны выводить, вводить, швартовать и перемещать крупнотоннажные суда в портах и на рейдах.

Во время холодной войны СССР массово экспортировал такие буксиры в страны-союзники, в частности на Кубу, в Ирак и Восточную Германию.

Близнец "Яны Капу"

Украинский буксир "Яны Капу", построен в 1974 году, также из того же проекта 498 "Сатурн". То есть бойцы ГУР МО уничтожили близнеца украинского судна, которое в свое время враг захватил в Керченском проливе.

В 2014 году этот буксир, который тогда еще назывался "Красноперекопск" был захвачен россиянами во время оккупации Крыма, однако в мае того же года его удалось вернуть. В 2018 году в рамках декоммунизации судно получило новое название – "Яны Капу" ("Новые ворота" – с крымскотатарского).



"Яны Капу" / Фото Армия.inform

В ноябре 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В Керченском проливе в международных водах российские истребители, вертолеты и корабли напали на украинскую корабельную группу, захватили в плен моряков и похитили суда.

24 моряков удалось освободить из плена через 10 месяцев. Тогда же россияне вернули и суда, однако они были разбиты и разграблены.