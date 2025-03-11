Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
Смотрите также Горячее всего на Востоке, а на Курщине много артиллерийских обстрелов: карта фронта на 11 марта
ВСУ отбросили врага в Донецкой области
Днем 11 марта аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, украинские защитники отбросили вражеские силы в Донецкой области.
Также указывается, что агрессор продвинулся в Курской области.
Силы Обороны Украины отбросили врага возле Новоселки. Противник продвинулся возле Мирного и Зозулевки,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники отбросили оккупантов возле Новоселки: смотрите на карте
Враг продвинулся вблизи Мирного: смотрите на карте
Агрессор продвинулся возле Зозулевки: смотрите на карте