Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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ВСУ отбросили врага в Донецкой области

Днем 11 марта аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, украинские защитники отбросили вражеские силы в Донецкой области.

Также указывается, что агрессор продвинулся в Курской области.

Силы Обороны Украины отбросили врага возле Новоселки. Противник продвинулся возле Мирного и Зозулевки,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники отбросили оккупантов возле Новоселки: смотрите на карте

Враг продвинулся вблизи Мирного: смотрите на карте

Агрессор продвинулся возле Зозулевки: смотрите на карте