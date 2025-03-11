Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. Военные сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БПЛА. И еще одну важную цель захватчиков, которую пока не называют.

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Какова ситуация на фронте на 11 марта

На Харьковском направлении ВСУ отбили 4 атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении было 9 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Россияне пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отражали 12 атак. Оккупанты пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 7 атак в районах Новоселки и Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 6 вражеских штурмов в направлениях Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную попытку атаки позиций наших защитников.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 11 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 41 авиационный удар с применением 61 управляемой бомбы, а также совершил 272 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 19 – из реактивных систем залпового огня,

– добавили в Генштабе.

Обратите внимание! В ISW считают, что россияне готовятся к наступлению на Суджу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.