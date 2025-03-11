Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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ЗСУ відкинули ворога на Донеччині

Вдень 11 березня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, українські захисники відкинули ворожі сили на Донеччині.

Також вказується, що агресор просунувся в Курській області.

Сили Оборони України відкинули ворога біля Новосілки. Противник просунувся біля Мирного та Зозулівки,

– ідеться в повідомленні.

Українські захисники відкинули окупантів біля Новосілки: дивіться на карті

Ворог просунувся поблизу Мирного: дивіться на карті

Агресор просунувся біля Зозулівки: дивіться на карті