Уночі 6 червня 2024 року бійці спецпідрозділу 9-го департаменту ГУР МО за допомогою морських дронів-камікадзе MAGURA V5 потопили російський буксир проєкту 498 "Сатурн" (інша назва – "Протей").

Успішне ураження відбулося в акваторії озера Панське біля північно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Хоч у цьому районні ураження російських суден відбувається не вперше, проте ця операція таки є унікальною.

Що відомо про уражений буксир "Сатурн" та в чому полягає унікальність операції з його знищення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво "Сатурн" більше не попливе: ГУР показало кадри зі знищенням ворожого буксира

Як бійці ГУР МО знищили буксир

Ворога не можна недооцінювати. Враховують усі уже здійснені атаки, росіяни шукають шляхи та способи протидії морським дронам-камікадзе, аби убезпечити свої кораблі. Зокрема, в акваторії озера Панське таким захистом мали б стати бонові загородження.

Однак опубліковане відео з ураження судна демонструє, що і з таким типом перешкод бійці ГУР МО навчились працювати. Перший дрон уразив саме загородження. У результаті там утворився пролам, у який уже зайшли інші дрони. Далі уже звичні кадри: дрони наближаються до ворожих суден у бухті й зв'язок обривається. На кадрах видно наближення дронів до двох буксирів, однак зараз підтверджено знищення одного.

Як відзначає видання Defence Express, втрату буксира для російської армії складно назвати критичною, проте важливою є сама операція. Вона є свідченням того, що бійці ГУР МО працюють над вдосконаленням зброї й власних навичок, тактики та стратегії, аби завжди бути на крок попереду ворога, який намагається вберегти свої судна у Чорному морі.

Як бійці ГУР МО знищили "Сатурн": дивіться відео

Характеристики "Сатурна"

Буксири "Сатурн" проєкту 498 – серійні судна, історія яких почалася ще в 1960-х роках в СРСР. Перший корабель подібного типу був спущений на воду в 1962 році. До складу радянського флоту вони були долучені під назвою "Протей". Ці буксири також були відомі під назвами "б/к 1200" та "бичок".

Основними напрямками застосування цих буксирів були різні служби цивільних портів, а також забезпечення баз військового флоту. Через високу на той час потужність буксири проєкту "Сатурн" використовували чи не у всіх портах СРСР.



Буксир "Сатурн" / Фото росЗМІ

"Сатурн" – це сталеві однопалубні двогвинтові дизельні буксири з машинним відділенням в середній частині та зміщеною в ніс двоярусною надбудовою з ходовим містком. Завдяки криголамному носу і протильодовому посиленню обшивки та захисту гвинтів буксири здатні працювати в льодових умовах.

"Бички" мають наступні характеристики:

водотоннажність – 306 тонн;

вантажність – 46,1 тонни;

довжина – 29,3 метра;

ширина – 8,3 метра;

висота борту – 4,34 метра;

висота надводного борту – 1,28 метра;

осадка – 3,09 метра;

швидкість повного ходу – 11,4 вузла (21 кілометр на годину).

У часи СРСР "бички" отримали роль буксирів-кантувальників – суден, які використовуються в портах для розвороту чи відведення носа або корми великих суден від причалу, переведення їх на інше місце стоянки тощо. Буксири "Сатурн" здатні виводити, вводити, швартувати та переміщувати великотоннажні судна в портах і на рейдах.

Під час холодної війни СРСР масово експортував такі буксири до країн-союзників, зокрема на Кубу, в Ірак та Східну Німеччину.

Близнюк "Яни Капу"

Український буксир "Яни Капу", збудований у 1974 році, також з того ж таки проєкту 498 "Сатурн". Тобто бійці ГУР МО знищили близнюка українського судна, яке свого часу ворог захопив у Керченській протоці.

У 2014 році цей буксир, який тоді ще мав назву "Красноперекопськ" був захоплений росіянами під час окупації Криму, проте у травні того ж року його вдалося повернути. У 2018 році в межах декомунізації судно отримало нову назву – "Яни Капу" ("Нові ворота" – з кримськотатарської).



"Яни Капу" / Фото Армія.inform

У листопаді 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. У Керченській протоці в міжнародних водах російські винищувачі, гелікоптери та кораблі напали на українську корабельну групу, захопили у полон моряків та викрали судна.

24 моряків вдалося звільнити з полону через 10 місяців. Тоді ж росіяни повернули й судна, проте вони були розбиті та розграбовані.