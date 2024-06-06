Стало відомо, що 6 червня ГУР знову атакували корабель росіян у Криму. Вони також показали відео знищення буксира.

Дивіться також Розвіяли міфи: в Сухопутних військах детально пояснили етапи мобілізації

Чергове судно пішло на дно

6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав чергового успішного удару по російському флоту. Зокрема, цього разу вдалося уразити рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено,

– мовиться в повідомленні.

Розвідники поділились епічними кадрами знищення чергового російського корабля. "Сатурн" вдалося потопити завдяки злагодженій майстерній роботі наших військових.

Знищення російського корабля: дивіться відео

Росія втрачає флот