В етері 24 Каналу радник командувача сухопутних військ Олександр Дмітрієв "Тихоход" розповів, що поетапно потрібно зробити військовозобовʼязаному, аби потрапити у бажаний підрозділ та отримати професію у війську, яка відповідатиме його навичкам.
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"Це розповсюджена страшилка, що нібито всіх заганяють в окоп, всі займатимуться тільки неприйнятною для них роботою і не будуть використовуватись їх навички. Насправді це не зовсім так", – зауважив радник командувача сухопутних військ.
Що поетапно повинен зробити військовозобов'язаний
ТЦК та військові шукають фахівців за певними параметрами, щоб на 100% розуміти, що ти по фаху зайдеш саме туди, де даватимеш максимальну кількість корисної дії для Збройних Сил в ідеалі це не чекати, коли прийде повістка, а шукати для себе військову частину, де чи то є знайомий, чи просто напрямок, який близький до душі.
Тоді військова частина, яка зацікавлена у своїй ефективності, дає відношення цій людині, з яким вона йде в ТЦК, й прогнозовано потрапляє саме в ту частину після проходження базової та фахової підготовки,
– мовив Дмітрієв.
Навіть той, хто закінчив курси на пілота дрона бувши ще цивільним може показати свій сертифікат, потім перевірять його рівень знань й він може навіть екстерном скласти екзамени на фах.
Також один з варіантів – звернутися до рекрутингових центрів, наприклад, Сухопутних військ. Інформацію про нього можна знайти на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ в фейсбук, Міністерства оборони, командування сухопутних військ і командувача сухопутних військ.
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