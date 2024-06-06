В эфире 24 Канала советник командующего сухопутных войск Александр Дмитриев "Тихоход" рассказал, что поэтапно нужно сделать военнообязанному, чтобы попасть в желаемое подразделение и получить профессию в армии, которая будет отвечать его навыкам.
Читайте также Тогда линия будет где-то под Польшей, – военный о важности мобилизоваться
"Это распространенная страшилка, что якобы всех загоняют в окоп, все будут заниматься только неприемлемой для них работой и не будут использоваться их навыки. На самом деле это не совсем так", – заметил советник командующего сухопутных войск.
Что поэтапно должен сделать военнообязанный
ТЦК и военные ищут специалистов по определенным параметрам, чтобы на 100% понимать, что ты по специальности зайдешь именно туда, где будешь давать максимальное количество полезного действия для Вооруженных Сил в идеале это не ждать, когда придет повестка, а искать для себя воинскую часть, где или есть знакомый, или просто направление, которое близко по душе.
Тогда военная часть, которая заинтересована в своей эффективности, дает отношение этому человеку, с которым он идет в ТЦК, и прогнозируемо попадает именно в ту часть после прохождения базовой и профессиональной подготовки,
– сказал Дмитриев.
Даже тот, кто окончил курсы на пилота дрона будучи еще гражданским может показать свой сертификат, потом проверят его уровень знаний и он может даже экстерном сдать экзамены на специальность.
Также один из вариантов – обратиться к рекрутинговым центрам, например, Сухопутных войск. Информацию о нем можно найти на официальной странице Генерального штаба ВСУ в фейсбук, Министерства обороны, командования сухопутных войск и командующего сухопутных войск.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Посольство США в Украине заявило, что во время пребывания в Украине американо-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины. Соответственно таким лицам запрещено покидать страну.
- Однако в Госпогранслужбе отметили, что это формулировка некорректна, ведь украинское законодательство запрещает иметь множественное гражданство.
- Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 17-летние украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, получат отсрочку по постановке на воинский учет.