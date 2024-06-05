Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он также пояснил, что не стоит путать украинцев, которые выдают себя за иностранцев, с теми гражданами, которые постоянно проживают за рубежом.

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Что заявили в посольстве США

Посольство США в Украине 4 июня опубликовало заявление, в котором говорится, что с 1 июня Украина якобы отменила исключение на "проживание за рубежом", которое ранее позволял некоторым украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Так, в дипучреждении утверждали, что теперь военнообязанные мужчины с двойным гражданством не могут выехать за границу.

Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. В соответствии с военным положением в Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну,

– говорится в сообщении посольства.

В ГПСУ сделали важное заявление

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эксклюзивном комментарии 24 Каналу отметил, что формулировка, которая распространяется на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, некорректна.

В который раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. Такие нормы действовали и раньше,

– подчеркнул Демченко.

Он также рассказал, что пограничники ранее выявляли на границе граждан нашей страны, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Демченко отметил, что такие лица всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности.

В ГПСУ добавили, что не стоит путать лиц с двойным гражданством с гражданами, которые постоянно проживают за пределами Украины, и которые имели в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Демченко добавил, что ранее такие граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена.