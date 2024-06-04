Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. В частности, украинцы, которые выехали на границу, когда им еще не было 17 лет должны стать на воинский учет при достижении соответствующего возраста.
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Обязанность прибыть в ТЦК
Дмитрий Лазуткин сообщил, что украинцы за рубежом обязаны прибыть в ТЦК, если при обновлении данных приложение Резерв+ сообщило, что лицо находится в розыске. Также визит в военкомат обязателен и для тех, кто нарушил правила воинского учета.
Например, лицо снялось с учета в одном месте, а в другом не стало. Или не стал вообще – выехал когда ему еще не было 17 лет. А сейчас пришло время. И так далее. Там есть ряд причин, но предварительно нужно связаться с ТЦК,
– рассказал Лазуткин.
В то же время Минобороны понимает, что к мобилизационным процессам можно привлечь небольшой процент украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Это все они планируют возвращаться в Украину. Однако так или иначе, украинцы за рубежом остаются гражданами нашего государства и на них распространяется законодательство.
Юноши должны вернуть в Украину
- В Сухопутных войсках объяснили, что ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в то исполняется 17 лет. То есть граждане, которые выехали из страны, все равно должны прибыть в ТЦК лично, чтобы стать на воинский учет, поскольку из-за границы это сделать невозможно.
- Юноши, что выехали за границу и не состоят на учете все равно могут получить повестки. Вариант обновления данных через мобильное приложение Резерв+ работает только для тех мужчин, которые уже стоят на учете, независимо от того, находятся они в Украине или за рубежом.
- В то же время стоит указать, что постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям. Такая процедура существовала в Украине и до 24 февраля 2022 года.