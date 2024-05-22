По информации от Минобороны, в их приложении успешно обновили свои данные уже более 700 тысяч украинцев. Все о функционале, проблемы, будущие обновления и опасности приложения Резерв+ – читайте в материале 24 Канала.

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Как и когда Минобороны запустило Резерв+

Министерство обороны Украины представило новое мобильное приложение Резерв+ 18 мая.

Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Обериг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Обериг" о себе,

– говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, в первый день запуска нового приложения от Минобороны люди по всей Украине начали жаловаться на проблемы с авторизацией.

Впоследствии появилась информация, что сразу после запуска в новом приложении авторизовались по меньшей мере 150 тысяч человек. В то же время в Минобороны отмечали, что приложение надежно защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

Как обновить данные через приложение

Как обновить данные в Резерв+: смотрите инструкцию от Минобороны

Также для удобства предоставляем короткую текстовую инструкцию:

скачать приложение из App Store или Google Play Market;

авторизоваться через свой банк и ввести данные;

после авторизации подтвердите номер мобильного телефона;

подтвердите свой текущий адрес проживания и электронную почту;

если эти данные изменились, обновите их, подтвердив через SMS или код, который будет отправлен на электронную почту;

после обновления данных выберите код из 4 цифр, который будет использоваться для входа в приложение;

дождаться, пока приложение загрузит информацию из реестра "Обериг" (около 20 – 30 минут).

После обновления данных в приложении граждане смогут увидеть информацию из реестра "Обериг" о себе, в частности:

фамилия, имя, отчество;

вид учета / дата снятия (исключен);

категория учета;

дата рождения;

отсрочка / бронирование / дата окончания;

постановление ВВК / дата последней ВВК;

воинское звание;

код и наименование военно-учетной специальности;

РНУКПП (код налогоплательщика);

уникальный номер в реестре "Обериг";

ТЦК и СП, где состоит на учете;

находится ли лицо в розыске.

Почему у военных показывает статус "в розыске"

Министерство обороны Украины предоставило ответы на самые распространенные вопросы о приложении Резерв+. Ответы обнародовала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

Военнослужащим не нужно обновлять свои данные, поскольку они не состоят на воинском учете. Если они видят статус "в розыске", это означает, что ТЦК не успел оцифровать их данные. Для решения вопроса можно обратиться в территориальный центр с необходимыми документами.

Доступен ли Резерв+ за рубежом

Приложение может быть недоступно в некоторых странах из-за задержки в обработке изменений на маркетах. Сейчас команда работает над решением этого вопроса, и в ближайшее время приложение станет доступным как на Android, так и на iOS.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сказал в эфире "Радио Свобода", что сейчас обновить данные могут также мужчины в более чем 200 странах мира. Он добавил, что в первый день запуска мобильного приложения это было невозможно.

На сегодня уже доступен Резерв+ в более чем 200 странах мира. То есть те украинцы, которые находятся за рубежом, также могут уточнить свои данные. Напомню, что в первый день за границей нельзя было авторизоваться. А сейчас прошел апдейт, и в принципе такая возможность есть относительно технических моментов,

– сказал Лазуткин.

Надо ли загружать приложение женщинам

Министерство обороны призвало всех украинцев, в частности женщин, которые не имеют воинской обязанности, воздержаться от загрузки приложения Резерв+.

Черногоренко отметила, что женщинам не следует использовать приложение, поскольку это может вызвать дополнительную нагрузку на "Резерв+", у которого уже проблемы с количеством пользователей, желающих обновить свои данные.

Важно! Это ограничение не касается женщин-медиков и фармацевтов, ведь отныне женщины, которые работают медиками или фармацевтами, должны стать на воинский учет. Правительство исключило норму, по которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года

Надо ли военным устанавливать Резерв+

Военнослужащим не нужно устанавливать Резерв+, поскольку для них будет запущено другое приложение под названием Армия+. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью для Radio NV.

На самом деле для военнослужащих скоро запустят приложение Армия+, где будут все опции, которые нужны тем, кто уже служит. Это и документооборота касается, и других моментов. Сейчас это прорабатывается,

– подчеркнул он.

Ранее в Минобороны сообщали, что в приложении Армия + будут доступны:

электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи – для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, базируясь на реальных данных;

для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, базируясь на реальных данных; учебные онлайн курсы для саморазвития.

Почему появляются неточные данные в Резерв+ и что с этим делать

Ошибки в данных могут возникать из-за человеческого фактора при переносе информации из бумажных карточек в реестр "Обериг".

Приложение обеспечивает прозрачность и открытость по данным, которые знает о вас государство. Которые содержатся в реестре "Обериг". Ошибки – следствие человеческого фактора. Такое периодически случается, когда информация из бумажных карточек вручную переносится в реестр,

– написала Черногоренко.

Также она посоветовала тем, кто все же столкнулся с проблемой неточных данных в приложении, обратиться в ТЦК, в котором лицо стоит на учете, чтобы исправить ошибки.

Обратите внимание! В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в службу поддержки Резерв+

Какие новые функции появятся в Резерв+

Черногоренко сообщила на своей странице в Facebook, что в новых версиях приложения Резерв+ будет добавлена функция QR-кода. Отсканировав этот код, пользователи смогут мгновенно получить информацию о своем статусе по поводу воинского учета.

Кроме того, приложение получит опцию рекрутинга, которая позволит просматривать вакансии в Вооруженных Силах Украины и подавать на них заявки.

Будет ли в Резерв+ направление на ВВК

Черногоренко в эфире телемарафона сообщила, что на следующем этапе развития приложения Резерв+ планируется добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных. Это позволит получать направления в ВВК через приложение, без необходимости личного визита в ТЦК и СП.

Мы понимаем, что основной процесс взаимодействия гражданина и ВВК также надо делать цифровым. Работаем над этим, позже выйдем с анонсом, что мы делаем в контексте работы ВВК,

– акцентировала она.

Заместитель министра отметила, что основная цель – сделать процессы, связанные с ТЦК и СП, максимально удобными и цифровыми для граждан.

"Думаю, до конца июня – начала июля мы уже будем иметь совсем другую революционную картину по работе ТЦК и ВВК", – анонсировала Черногоренко.

По ее словам, основной функцией Резерв+ является обновление доступа к данным граждан, которые хранятся в государственных реестрах. Благодаря этому граждане смогут узнавать, какие данные о них вносят операторы ТЦК и СП, а также иметь возможность дистанционно исправлять возможные ошибки.

Сейчас находимся в разработке дополнительного функционала, когда можно будет дистанционно обратиться, чтобы исправить данные, не совершая визит в ТЦК и СП. Чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП,

– подчеркнула заместитель.

Черногоренко также отметила, что благодаря приложению граждане смогут быстро исправлять ошибки, которые могут возникать из-за человеческого фактора при вводе данных операторами ТЦК и СП.

"Фактически мы являемся свидетелями рождения электронного ТЦК и СП", – резюмировала она.

Будут ли выдавать повестки в Резерв+

Черногоренко в эфире телемарафона заявила, что военнообязанные граждане не будут получать повестки ни в мобильном приложении Резерв+, ни по электронной почте.

Она также отметила, что действующее законодательство не предусматривает вручения гражданам электронных повесток.

То есть способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на сейчас точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из "Оберига" и могли выполнить свой законный долг – обновить данные,

– подчеркнула Черногоренко.

Безопасно ли приложение – что говорит Минобороны

Министерство обороны Украины уверяет, что мобильное приложение Резерв+ является достаточно защищенным и не несет никаких рисков для безопасности персональных данных военнообязанных украинцев. Черногоренко отметила это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Безопасность данных наших военнообязанных является приоритетной задачей. Мы констатируем, что приложение не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Оно защищается лучшими командами, которые мы смогли привлечь. Можно констатировать, что это полностью безопасное приложение для наших граждан,

– отметила она.

Она добавила, что приложение получило все необходимые государственные разрешения и официально подтверждена его полная безопасность.