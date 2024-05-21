Документ устанавливает ряд процедур, которые прямо или косвенно будут влиять на всех жителей Украины, бизнесы, крупных и малых работодателей, органы государственной власти и местного самоуправления. И это влияние не всегда положительное. Плюсы и минусы постановления подробно проанализировали юристы Центра совместных действий.

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Кого могут мобилизовать?

Прежде всего, постановление КМУ определяет, что мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и без права на отсрочку. Они в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные (адрес, номера телефонов, адрес электронной почты, если таковая имеется, и другие персональные данные) через ЦПАУ, электронный кабинет или ТЦК по месту пребывания.

Если человек потерял военно-учетный документ, то он может оформить новый во время уточнения учетных данных. Постановление не уточняет, можно ли сделать это именно в ЦПАУ, но из текста документа следует, что такая опция должна быть, объясняет аналитик Центра совместных действий Ирина Корженкова.

Не подлежат призыву по мобилизации (но могут быть призваны по согласию) военнообязанные:

в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку;

которые служили и были уволены в запас после плена.

Женщин на службу, по-прежнему, будут призывать только в добровольном порядке. Однако правительственное постановление обновило нюансы относительно их воинского учета. Отныне женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование и хотят устроиться на работу, должны сначала прийти в ТЦК и стать на воинский учет. Кроме того, руководители органов власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должны обязательно сообщать ТЦК о сотрудницах-медиках или фармацевтах, которые еще не на учете.

Важный нюанс, что также могут быть мобилизованными:

лица, уволенные со службы в связи с люстрацией. Их могут назначить на военные должности, которые не подпадают под действие закона об очищении власти;

осужденные за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления (в том числе с освобождением от отбывания наказания), а также тяжкого преступления (кроме преступлений против основ нацбезопасности Украины);

осужденные за особо тяжкие преступления (кроме преступлений против нацбезопасности). Их могут мобилизовать по решению Генерального штаба ВСУ, соответствующих подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;

осужденные, которых освободили от отбывания наказания с испытанием. Они будут служить исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей. Эта норма не касается осужденных за преступления против нацбезопасности.

Как усилят роль полиции и Государственной пограничной службы?

Правительство постановило, что полицейские будут в группах оповещения (что это за группы – подробнее позже), а еще – организовывать проверки документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Важно, что военно-учетные документы у них могут быть как бумажные, так и электронные.

Если человека остановят и он не будет иметь документов, или в базах данных МВД будет информация о розыске этого человека, то полицейские задерживают его и доставляют в ближайший ТЦК.

Пограничники будут проверять документы у тех, кто пересекает границу и могут отказать в выезде в таких случаях:

если нет военно-учетного документа (приписное или военный билет);

если человек находится в розыске согласно реестру призывников, военнообязанных и резервистов. В таком случае пограничники вызывают полицию, чтобы разыскиваемого задержали и доставили в ближайший ТЦК.

Что такое группы оповещения военнообязанных?

Отдельно от представителей ТЦК, будут сообщать военнообязанным о необходимости прийти в "военкомат" специальные группы оповещения. Их будут формировать распоряжением глав местных администраций по предложению соответствующего руководителя ТЦК.

Приказом руководителя местного ТЦК не позднее, чем за день до проведения "мероприятий оповещения", утверждаются:

старшие групп;

маршруты оповещения (с указанием адресов домов, общественных мест, зданий, названий улиц или площади);

предприятия, учреждения, организации, работники которых подлежат оповещению;

время и сроки оповещения;

порядок привлечения в группы оповещения представителей руководства жилищно-коммунальной сферы (председателей ОСМД и других образований), органов местного самоуправления, полиции.

То есть участвовать в раздаче повесток вместе с ТЦК и полицией сможет председатель ОСМД, представитель ЖЭКа или ОМС. Повестки для оповещения выдаются представителю ТЦК, уполномоченному их вручать, под подпись в журнале регистрации повесток. Затем он отчитывается о количестве выписанных и врученных повесток.

Аналитик Ирина Корженкова отмечает, что пока до конца не понятно, как это будет работать, и подчеркивает: важно не допустить, чтобы раздача повесток превратилась в борьбу с "неугодными". Ведь расширение полномочий отдельных лиц и органов власти во вручении повесток создает риски злоупотребления служебным положением.

Повестки – везде и круглосуточно

Вручать повестки теперь официально могут круглосуточно и буквально везде: по адресу места жительства или по адресу прописки, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и учреждениях, местах массового скопления людей, ТЦК, на блокпостах, а также – на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Аналитик Ирина Корженкова критически оценивает такие нововведения. "Круглосуточная раздача повесток повлечет, мягко говоря, неудобства для личной жизни и морального состояния людей. Это ненормально, что в полночь в дом придет ТЦК или полиция и будет выдавать повестку для уточнения данных", – объясняет юрист.

Раздача повесток на пунктах пропуска ставит под угрозу импорт, экспорт и товарные перевозки, в том числе топлива и продуктов. Это замедлит работу пунктов пропуска и повлечет за собой очереди. Сегодня качество и скорость товарооборота ограничены из-за российских атак на наши порты. И теперь эти нововведения ставят под угрозу сухопутный путь перевозок,

– отмечает Ирина Корженкова.

Отныне в присланных или врученных повестках должны быть ФИО и дата рождения гражданина, название органа, который выписал повестку, ее регистрационный номер и подпись должностного лица, а также цель, место, день и время вызова. Кроме того, должны быть разъяснения о последствиях неявки и об обязанности сообщить о ее причинах.

От кого гражданин может получить повестку?

В пределах территории, на которую распространяются их полномочия, вручать повестки могут представители ТЦК, местных администраций и советов. На предприятиях – это работодатель.

Представители соответствующих подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ могут вручать повестки на всей территории Украины, но только тем резервистам и военнообязанным, которые стоят у них на учете.

Важно, что вручение повестки работник ТЦК или полиции фиксирует на фото и видео. Если человек отказывается от повестки, группа оповещения составляет акт для его привлечения к административной ответственности. Акт объявляют гражданину и подают руководителю ТЦК. Полицейский, который входит в группу оповещения, задерживает человека, который отказывается от повестки, и доставляет в ТЦК.

Повестка по почте – как это будет работать?

Повестку могут прислать заказным письмом с уведомлением о вручении, на адрес проживания военнообязанного или резервиста. Если человек не уточнит ее в течение 60 дней после 18 мая, то повестку будут отправлять на ранее задекларированный или зарегистрированный адрес.

Отправить повестку должны не позднее следующего дня после того, как ее подпишет соответствующий руководитель. При этом день явки человеку назначают не ранее 14-го дня после отправки заказным письмом с уведомлением о вручении. Ирина Корженкова отмечает: норма, позволяющая считать полученной повестку, которую прислали по почте, делает невозможным вручение повестки лично под подпись.

Если уже повестку прислали по почте, то полученной она будет считаться в любом случае. Дату получения документа можно подтвердить информацией от почтового оператора. Подтверждением того, что человек получил повестку, будет и отказ от почтового отправления, и отсутствие человека по указанному адресу (который он указал при обновлении данных в ТЦК или раньше). То есть – не взять или проигнорировать такое письмо не получится.

Не прийти в указанное в повестке время можно только по уважительным причинам (о них надо сообщить ТЦК как можно быстрее): стихийное бедствие, боевые действия, смерть ближайших родственников. После пропущенной даты у человека есть 7 календарных дней для явки в ТЦК.

Что с отсрочкой?

Вопрос отсрочки от мобилизации во время военного положения рассматривает комиссия, которая состоит из руководителя соответствующего ТЦК и представителей структурных подразделений районной, городской государственной (военной) администрации. Отсрочкой для тех, кто состоит на учете в разведывательных органах или СБУ, занимается комиссия, созданная руководителями подразделений соответствующих органов. Но эти комиссии не рассматривают отсрочку для забронированных госорганами или предприятиями.

Какая процедура получения отсрочки?

Чтобы получить отсрочку, человек, который имеет для этого основания, лично подает на имя председателя комиссии заявление и документы (или заверенные копии), подтверждающие такое право. Заявление обязательно регистрируют. Что важно: заявителей об отсрочке не направляют на медосмотр, пока не будет решения комиссии (как и тех, кто имеет отсрочку на период военного положения). Таким образом разгружаются и без того загруженные ВВК.

После рассмотрения комиссия принимает решение и не позднее, как на следующий день после этого сообщает заявителю, получит ли он отсрочку. Сделать это могут по почте (либо через email) или по телефону. Если в отсрочке отказали, то человека направляют на медосмотр, чтобы определить пригодность к военной службе.

Как будет происходить процедура вызова на медосмотр?

Тех, кто был признан годным в мирное время и не жалуется на здоровье, на ВВК не будут направлять. Но пойдут на медосмотр те, кто не проходил его раньше или у кого закончился срок действия решения о годности к военной службе.

Важные нюансы:

граждан, которые уточнили свои учетные данные, на медосмотр вызывают повесткой;

срок действия справки о годности к военной службе, полученной во время военного положения, – один год;

людей в возрасте до 45 лет направляют на определение годности к службе в десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и морской пехоте;

решение ВВК о пригодности резервиста или военнообязанного к службе может отменить штатной ВВК высшего уровня, также его можно обжаловать в суде.

Особенности призыва и прохождения службы:

если резервист или военнообязанный отказывается от повестки или не выполняет указанные там требования о прибытии, он будет нести уголовную ответственность;

военнообязанных, которые ранее не проходили военную службу, направляют в учебные части для прохождения базовой общевойсковой подготовки;

женщин, состоящих на воинском учете, на службу во время мобилизации могут призвать только в добровольном порядке.

Несмотря на ряд важных уточнений, которые дает постановление, аналитик Центра совместных действий Ирина Корженкова считает необходимым доработать процедуру вручения повесток так, чтобы минимизировать риски злоупотреблений.