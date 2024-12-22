Ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что на Западе рассматривают проблему с мобилизацией совсем по-другому, чем есть на самом деле. Например, американцы думают, что в Украине якобы закончились люди 25+ лет.

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В чем главная проблема

Американцы считают, что если в Украине нехватка людей в армии, то значит все те, кто по нынешним законам должны служить, уже служат. Тогда логично расширять мобилизацию, привлекать дополнительные категории населения. Однако на Западе не понимают, что у нас совсем другая проблема.

Они не могут представить картину, когда абсолютное большинство тех, кто должны служить, в реальности этого не делают. Если мы просто возьмем и снизим планку до 18, то вместе с 25-летними не будут служить еще и 18 и 20-летние,

– сказал Евгений Дикий.

Поэтому надо менять законы для того, чтобы те, кто попадает в категорию 25+, были реально охвачены мобилизацией, а не могли ее безнаказанно избегать. Для этого нужно принять 2 решения, одно из которых очень непопулярное.

Что можно сделать

"Нам надо не возраст менять, а установить предельный срок службы. Это популярное решение, которое не просто назрело, а уже переболело. Человек, который идет на войну, не должен покупать билет в один конец. Он должен четко знать, сколько придется служить", – отметил Евгений Дикий.

Другим, но уже непопулярным решением, является строгая ответственность за уклонение от учета. Сейчас 25-летний украинец имеет выбор – воевать неизвестно сколько или заплатить штраф. Конечно, он выберет второй вариант.

Выбор должен быть такой: ты отдаешь несколько лет своей жизни ради того, чтобы твоя страна продолжила существовать, или проводишь эти годы за решеткой и дальше живешь с судимостью,

– подчеркнул ветеран АТО.

Такой выбор сделать проще, чем выбор между службой навсегда и штрафом. Именно это нужно менять, а не возраст. К тому же, по мнению ветерана, оптимальный солдат – это человек 25 – 30 лет, не моложе. Тогда он взрослый психологически и также имеет молодое здоровое тело, потому что, к сожалению, сейчас войну воюют мужчины значительно старшего поколения.