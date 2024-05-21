Министерство обороны запустило приложение 18 мая 2024 года, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, все военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней.
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Какие результаты работы приложения Резерв+
Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через Резерв+. 700 000 успешных обновлений данных онлайн – это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых,
– заявили в министерстве.
По их данным, топ-3 маркеты по количеству обновлений после Украины это:
- Польша – 1 727,
- Германия – 1 369,
- Канада – 443.
Стоит заметить, что в постановлении Кабмина говорится, что теперь военнообязанные мужчины, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу на более 3 месяцев, обязаны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет до 16 июня.
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Коротко о приложении Резерв+
- После вступления в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные должны обновить военно-учетные данные. Для этого у них есть 60 дней.
- Именно с этой целью Министерство обороны Украины запустило приложение Резерв+. Там военнообязанные мужчины могут обновить данные в несколько кликов без очередей.
- Известно, что приложение случайно по некоторым людям писало, что они якобы "в розыске". Таким военнообязанным или их родственникам (если говорится о военном) надо прийти в ТЦК. Хотя в Минобороны объясняли, что военным не надо регистрироваться в приложении. Ведь они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать правила учета.