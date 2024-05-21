Міністерство оборони запустило додаток 18 травня 2024 року, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі військовозобов'язані мають оновити дані протягом 60 днів.

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Які результати роботи застосунку Резерв+

Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+ . 700 000 успішних оновлень даних онлайн – це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих,

– заявили в міністерстві.

За їхніми даними, топ-3 маркети за кількістю оновлень після України це:

Польща – 1 727,

Німеччина – 1 369,

Канада – 443.

Варто зауважити, що у постанові Кабміну мовиться, що тепер військовозобов'язані чоловіки, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон на понад 3 місяці, зобов'язані особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік до 16 червня.

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Коротко про застосунок Резерв+