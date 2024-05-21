Міністерство оборони запустило додаток 18 травня 2024 року, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі військовозобов'язані мають оновити дані протягом 60 днів.
Дивіться також Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня
Які результати роботи застосунку Резерв+
Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+ . 700 000 успішних оновлень даних онлайн – це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих,
– заявили в міністерстві.
За їхніми даними, топ-3 маркети за кількістю оновлень після України це:
- Польща – 1 727,
- Німеччина – 1 369,
- Канада – 443.
Варто зауважити, що у постанові Кабміну мовиться, що тепер військовозобов'язані чоловіки, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон на понад 3 місяці, зобов'язані особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік до 16 червня.
Дивіться також Резерв+: у Міноборони пояснили, що робити тим, хто опинився в "розшуку" ТЦК
Коротко про застосунок Резерв+
- Після набуття чинності нового закону про мобілізацію всі військовозобов'язані мають оновити військово-облікові дані. Для цього у них є 60 днів.
- Саме з цією метою Міністерство оборони України запустило застосунок Резерв+. Там військовозобов'язані чоловіки можуть оновити дані у декілька кліків без черг.
- Відомо, що застосунок випадково щодо деяких людей писав, що вони нібито "у розшуку". Таким військовозобов'язаним або їхнім родичам (якщо мовиться про військового) треба прийти у ТЦК. Хоча в Міноборони пояснювали, що військовим не треба реєструватись у застосунку. Адже вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.