Всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. В Міноборони наголошують, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

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В чому суть застосунку

Оновити дані можна буде кількома способами, зокрема й онлайн через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних,

– пояснюють в Міноборони.

Після оновлення даних у застосунку кожен зможе побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Оновлення даних в ТЦК

Залишаються й інші способи оновлення даних – у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток,

– додають в Міністерстві оборони.