Чи скасують ці обмеження після виконання вимог законодавства, в ефірі телемарафону відповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Обмеження скасують, чи ні

За словами речника, через 5 днів після того, як людина не з'явилася в ТЦК і СП, видається "вимога щодо виконання обов'язку військовозобов'язаного". Якщо громадянин ігнорує її, ТЦК буде звертатися до суду, який може ухвалити рішення про тимчасове обмеження права керування транспортним засобом.

Однак, наголосив Лазуткін, після оновлення даних військовозобов'язаний зможе знову користуватися авто. Також посадовець спростував чутки про те, що військові будуть масово забирати легкові автомобілі.

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