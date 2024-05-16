Та чи вважається врученою повістка, кинута в поштову скриньку. На це питання дав відповідь в ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Вручена, чи ні

Посадовець зазначив, що в Україні відсутня норма, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.

На цей момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці, і тільки тоді вона вважається врученою,

– наголосив Лазуткін.

Водночас додав, якщо з'явиться постанова, яка по-іншому це регулюватиме, тоді він це коментуватиме.

Які є види повісток

Зауважимо, що в Україні є чотири види повісток. Зокрема:

для уточнення даних – її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо;

на проходження військово-лікарської комісії – видається за підписом начальника ТЦК та СП. Отримавши таку повістку, військовозобов'язаний має пройти медичний огляд. Опісля отримає висновок про придатність чи непридатність до служби;

для призову на строкову військову службу – її вручення передбачає призов на строкову військову службу. Однак, під час загальної мобілізації призов на строкову військову службу не проводиться. Тож таку повістку наразі не вручають;

мобілізаційне розпорядження – вручають після ВЛК та за умови, що визнання військовозобов'язаного придатним до служби.

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