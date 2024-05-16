Считается ли врученной повестка, брошенная в почтовый ящик. На этот вопрос дал ответ в эфире телемарафона спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.

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Вручена, или нет

Чиновник отметил, что в Украине отсутствует норма, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.

На данный момент действует другая норма. Человек должен лично расписаться в повестке, и только тогда она считается врученной,

– подчеркнул Лазуткин.

В то же время добавил, если появится постановление, которое по-другому это будет регулировать, тогда он это будет комментировать.

Какие есть виды повесток

Заметим, что в Украине есть четыре вида повесток. В частности:

для уточнения данных – ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состояние здоровья, место работы и так далее;

на прохождение военно-врачебной комиссии – выдается за подписью начальника ТЦК и СП. Получив такую повестку, военнообязанный должен пройти медицинский осмотр. После получит заключение о пригодности или непригодности к службе;

для призыва на срочную военную службу – ее вручение предусматривает призыв на срочную военную службу. Однако во время общей мобилизации призыв на срочную военную службу не проводится. Поэтому такую повестку пока не вручают;

мобилизационное распоряжение – вручают после ВВК и при условии признания военнообязанного годным к службе.

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