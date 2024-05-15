По данным Министерства юстиции, сейчас в местах лишения свободы отбывают наказание (то есть являются осужденными) 26 тысяч человек. Еще 20 тысяч ожидают приговоров, то есть являются заключенными. Около 50 тысяч украинцев отбыли наказание – они имеют судимость, являются освобожденными, но исключены из воинского учета и "невидимы" для ТЦК.

Привлечь к отпору российской агрессии планируют первую категорию – осужденных. Но не всех и по четким правилам. Итак, осужденные украинцы смогут поступить на военную службу и что будут делать после окончания войны?

Что предусматривает мобилизация осужденных, кто сможет проходить военную службу и каковы ее особенности – читайте далее в материале.

Кто из заключенных сможет мобилизоваться?

Осужденных заключенных будут мобилизовать только по их желанию. Если человек захочет пойти на службу, он должен будет подать соответствующее заявление в учреждение, где отбывает наказание. Однако одной готовности осужденного вступить в армию мало: он должен соответствовать определенным критериям.

Мобилизоваться смогут те, кому осталось не менее трех лет до предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет – для рядовых, сержантов и старшин, и 65 лет – для офицеров). Также осужденные должны быть физически и психически пригодными к службе. Государственная уголовно-исполнительная служба будет организовывать медосмотр, а также – профессионально-психологический отбор.

Кто из осужденных не сможет мобилизоваться?

Сменить камеру на окоп смогут не все. Не смогут вступить в армию заключенные, осужденные за такие преступления:

умышленное убийство двух или более людей;

убийство, совершенное с особой жестокостью или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;

преступления против основ национальной безопасности Украины;

особо тяжкие коррупционные уголовные правонарушения;

преступления против половой свободы и половой неприкосновенности;

причастность к терроризму;

нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее гибель нескольких людей;

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа;

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимавшим особо ответственное положение.

Как и где будут служить осужденные?

Осужденные будут служить в соответствующих специализированных подразделениях или воинских частях.

Мобилизованных из мест отбывания наказаний будут брать на отдельный учет в воинской части. Административный надзор за ними будет осуществлять ее командир. А какие именно должности могут занимать бывшие осужденные – будет определять Генеральный штаб ВСУ.

Мобилизация осужденных – чувствительное решение. Однако формирование для них отдельных подразделений позволит устранить большинство рисков как для войска в целом, так и для них самих,

– объясняет руководитель направления национальной аналитики Центра совместных действий Оксана Заболотная.

Как будет происходить процедура поступления заключенного на военную службу?

Для того чтобы заключенный мог служить по контракту, его сначала должны условно-досрочно освободить по решению суда. Как это будет происходить? Если осужденный хочет пойти на службу, он должен подать заявление руководству учреждения, где отбывает наказание. Далее – медосмотр, а затем орган или учреждение исполнения наказаний подают в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении человека.

Если решение суда об условно-досрочном освобождении положительное, суд сразу направляет постановление в соответствующий ТЦК. Туда Нацгвардия доставляет человека и передает его для заключения контракта. Далее осужденного, который подписал контракт о службе, отправляют в специализированное подразделение воинской части.

Важно понимать, что условно-досрочное освобождение и вступление осужденных на службу не будут происходить одномоментно. Во-первых, суд должен рассмотреть каждое дело отдельно. Во-вторых, суды переполнены другими делами. И в-третьих, в Украине есть огромный дефицит судей. Поэтому процесс мобилизации осужденных, скорее всего, быть довольно длительным.

Что будет в случае повторных правонарушений или уклонения?

Если человек получит условно-досрочное освобождение, подпишет контракт, а потом совершит новое правонарушение, то суд будет назначать ему наказание по совокупности приговоров и с зачислением срока предварительного заключения.

То есть предыдущий срок наказания добавляется к новому, и человек должен отбывать уже совокупное наказание. Когда обвинительный приговор вступает в законную силу (провозглашается виновность человека), то действие его контракта останавливается и, соответственно, он прекращает военную службу,

– объясняет Оксана Заболотная.

Если осужденный, которого освободили условно-досрочно для военной службы, будет уклоняться от нее, то ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отпуск и увольнение со службы для мобилизованных заключенных

Уволенные условно-досрочно люди не будут иметь ежегодного основного отпуска. Такие военнослужащие могут рассчитывать на отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам до 10 дней. Также предусмотрено временное увольнение в связи с болезнью или после ранения. В этом случае на основании заключения ВВК (военно-врачебной комиссии) сохраняется их денежное и материальное обеспечение.

Контракт мобилизованных заключенных прекращается и они увольняются с военной службы только в трех случаях:

по состоянию здоровья – на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, назначающего наказание в виде лишения или ограничения свободы;

в связи с окончанием особого периода или объявлением о демобилизации.

Военнослужащие, не имеющие судимостей, могут уволиться по многим основаниям, например, достижение предельного возраста, по семейным обстоятельствам. Даже трое и более детей до 18 лет дает такое право. Если за время службы у военнослужащего родился третий ребенок, то он может уволиться. Но на осужденных действие этих норм не распространяется. Для них действуют только эти три основания увольнения с военной службы,

– объясняет Оксана Заболотная.

Как воспринимать осужденных в армии?

По мнению аналитика Центра совместных действий Оксаны Заболотной, закон предлагает четкое законодательное регулирование всех аспектов службы заключенных в армии, начиная с условно-досрочного освобождения и заканчивая административным надзором. Также нормируется вопрос отпусков, увольнения и правовой защиты мобилизованных заключенных.

"Принятие на военную службу осужденных поможет увеличить мобилизационный ресурс страны, что крайне необходимо в условиях ограниченных человеческих ресурсов. К тому же эту категорию военнослужащих следует прежде всего воспринимать не как заключенных, а как людей, которые стали на защиту страны", – заключает Оксана Заболотная.