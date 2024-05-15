По данным Министерства юстиции, сейчас в местах лишения свободы отбывают наказание (то есть являются осужденными) 26 тысяч человек. Еще 20 тысяч ожидают приговоров, то есть являются заключенными. Около 50 тысяч украинцев отбыли наказание – они имеют судимость, являются освобожденными, но исключены из воинского учета и "невидимы" для ТЦК.

Привлечь к отпору российской агрессии планируют первую категорию – осужденных. Но не всех и по четким правилам. Итак, осужденные украинцы смогут поступить на военную службу и что будут делать после окончания войны?

Что предусматривает мобилизация осужденных, кто сможет проходить военную службу и каковы ее особенности – читайте далее в материале.

Осужденных заключенных будут мобилизовать только по их желанию. Если человек захочет пойти на службу, он должен будет подать соответствующее заявление в учреждение, где отбывает наказание. Однако одной готовности осужденного вступить в армию мало: он должен соответствовать определенным критериям.

Мобилизоваться смогут те, кому осталось не менее трех лет до предельного возраста пребывания на военной службе (60 лет – для рядовых, сержантов и старшин, и 65 лет – для офицеров). Также осужденные должны быть физически и психически пригодными к службе. Государственная уголовно-исполнительная служба будет организовывать медосмотр, а также – профессионально-психологический отбор.

Сменить камеру на окоп смогут не все. Не смогут вступить в армию заключенные, осужденные за такие преступления:

  • умышленное убийство двух или более людей;

  • убийство, совершенное с особой жестокостью или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;

  • преступления против основ национальной безопасности Украины;

  • особо тяжкие коррупционные уголовные правонарушения;

  • преступления против половой свободы и половой неприкосновенности;

  • причастность к терроризму;

  • нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее гибель нескольких людей;

  • введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа;

  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимавшим особо ответственное положение.

Осужденные будут служить в соответствующих специализированных подразделениях или воинских частях.

Мобилизованных из мест отбывания наказаний будут брать на отдельный учет в воинской части. Административный надзор за ними будет осуществлять ее командир. А какие именно должности могут занимать бывшие осужденные – будет определять Генеральный штаб ВСУ.

Мобилизация осужденных – чувствительное решение. Однако формирование для них отдельных подразделений позволит устранить большинство рисков как для войска в целом, так и для них самих,
– объясняет руководитель направления национальной аналитики Центра совместных действий Оксана Заболотная.

Для того чтобы заключенный мог служить по контракту, его сначала должны условно-досрочно освободить по решению суда. Как это будет происходить? Если осужденный хочет пойти на службу, он должен подать заявление руководству учреждения, где отбывает наказание. Далее – медосмотр, а затем орган или учреждение исполнения наказаний подают в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении человека.

Если решение суда об условно-досрочном освобождении положительное, суд сразу направляет постановление в соответствующий ТЦК. Туда Нацгвардия доставляет человека и передает его для заключения контракта. Далее осужденного, который подписал контракт о службе, отправляют в специализированное подразделение воинской части.

Важно понимать, что условно-досрочное освобождение и вступление осужденных на службу не будут происходить одномоментно. Во-первых, суд должен рассмотреть каждое дело отдельно. Во-вторых, суды переполнены другими делами. И в-третьих, в Украине есть огромный дефицит судей. Поэтому процесс мобилизации осужденных, скорее всего, быть довольно длительным.

Если человек получит условно-досрочное освобождение, подпишет контракт, а потом совершит новое правонарушение, то суд будет назначать ему наказание по совокупности приговоров и с зачислением срока предварительного заключения.

То есть предыдущий срок наказания добавляется к новому, и человек должен отбывать уже совокупное наказание. Когда обвинительный приговор вступает в законную силу (провозглашается виновность человека), то действие его контракта останавливается и, соответственно, он прекращает военную службу,
– объясняет Оксана Заболотная.

Если осужденный, которого освободили условно-досрочно для военной службы, будет уклоняться от нее, то ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Уволенные условно-досрочно люди не будут иметь ежегодного основного отпуска. Такие военнослужащие могут рассчитывать на отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам до 10 дней. Также предусмотрено временное увольнение в связи с болезнью или после ранения. В этом случае на основании заключения ВВК (военно-врачебной комиссии) сохраняется их денежное и материальное обеспечение.

Контракт мобилизованных заключенных прекращается и они увольняются с военной службы только в трех случаях:

  • по состоянию здоровья – на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

  • в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, назначающего наказание в виде лишения или ограничения свободы;

  • в связи с окончанием особого периода или объявлением о демобилизации.

Военнослужащие, не имеющие судимостей, могут уволиться по многим основаниям, например, достижение предельного возраста, по семейным обстоятельствам. Даже трое и более детей до 18 лет дает такое право. Если за время службы у военнослужащего родился третий ребенок, то он может уволиться. Но на осужденных действие этих норм не распространяется. Для них действуют только эти три основания увольнения с военной службы,
– объясняет Оксана Заболотная.

По мнению аналитика Центра совместных действий Оксаны Заболотной, закон предлагает четкое законодательное регулирование всех аспектов службы заключенных в армии, начиная с условно-досрочного освобождения и заканчивая административным надзором. Также нормируется вопрос отпусков, увольнения и правовой защиты мобилизованных заключенных.

"Принятие на военную службу осужденных поможет увеличить мобилизационный ресурс страны, что крайне необходимо в условиях ограниченных человеческих ресурсов. К тому же эту категорию военнослужащих следует прежде всего воспринимать не как заключенных, а как людей, которые стали на защиту страны", – заключает Оксана Заболотная.