Оккупанты совершили комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадали юго-восточные регионы, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки России 26 июля?

03:11, 26 июля

Запорожье. Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе, есть попадание в нежилое здание. Предварительно, без пострадавших, – ОВА.

02:59, 26 июля

Враг нанес удары ракетой и 10 БпЛА по городу Змиев Чугуевского района.

В результате обстрелов вспыхнул пожар.

02:53, 26 июля

Враг ударил дронами по Запорожью

Ночью под атакой дронов оказался Хортицкий район Запорожья. Там работала ПВО.

02:52, 26 июля

Противник попал по Шостке на Сумщине

После 00:00 в Шостке прогремели взрывы. Город находился под атакой КАБов.

Как сообщил начальник ОВА Олег Григоров, россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.

Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.

02:47, 26 июля

Противник массированно ударил по Харькову и области

Ночью 26 июля противник ударил по городу КАБами. Речь идет о по меньшей мере четырех бомбах, которые попали в Киевском районе.

Отмечается, что удар был по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.

В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто.

Известно о двух пострадавших в результате ночного удара КАБАми по Харькову.

После первой ночи Харьков оказался под ударами баллистики. Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один – в городе в Киевском районе. Известно о раненых в Харькове.

По словам Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела города Змиев пострадали два человека.

В 02:28 Харьковскую область с разных направлений начали атаковать беспилотники. Прозвучала серия взрывов.


02:45, 26 июля

Россия обстреляла Днепр и пригород дронами и ракетами

Ночью 26 июля оккупанты сначала ударили ракетой по Каменскому, вызвав там сильный пожар.

После враг выпустил несколько баллистических ракет в направлении Днепра и Каменского.

После баллистического обстрела Днепр и пригород оказались под ударами дронов. Несколько десятков беспилотников атаковали регион. Взрывы там не прекращаются.