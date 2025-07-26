02:47, 26 июля

Ночью 26 июля противник ударил по городу КАБами. Речь идет о по меньшей мере четырех бомбах, которые попали в Киевском районе.

Отмечается, что удар был по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.

В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто.

Известно о двух пострадавших в результате ночного удара КАБАми по Харькову.

После первой ночи Харьков оказался под ударами баллистики. Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один – в городе в Киевском районе. Известно о раненых в Харькове.

По словам Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела города Змиев пострадали два человека.

В 02:28 Харьковскую область с разных направлений начали атаковать беспилотники. Прозвучала серия взрывов.



