Оккупанты совершили комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадали юго-восточные регионы, передает 24 Канал.
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Какие последствия атаки России 26 июля?
Запорожье. Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе, есть попадание в нежилое здание. Предварительно, без пострадавших, – ОВА. Враг нанес удары ракетой и 10 БпЛА по городу Змиев Чугуевского района. В результате обстрелов вспыхнул пожар. Ночью под атакой дронов оказался Хортицкий район Запорожья. Там работала ПВО. После 00:00 в Шостке прогремели взрывы. Город находился под атакой КАБов. Как сообщил начальник ОВА Олег Григоров, россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины. Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование. Ночью 26 июля противник ударил по городу КАБами. Речь идет о по меньшей мере четырех бомбах, которые попали в Киевском районе. Отмечается, что удар был по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто. Известно о двух пострадавших в результате ночного удара КАБАми по Харькову. После первой ночи Харьков оказался под ударами баллистики. Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один – в городе в Киевском районе. Известно о раненых в Харькове. По словам Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела города Змиев пострадали два человека. В 02:28 Харьковскую область с разных направлений начали атаковать беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Ночью 26 июля оккупанты сначала ударили ракетой по Каменскому, вызвав там сильный пожар. После враг выпустил несколько баллистических ракет в направлении Днепра и Каменского. После баллистического обстрела Днепр и пригород оказались под ударами дронов. Несколько десятков беспилотников атаковали регион. Взрывы там не прекращаются.
Враг ударил дронами по Запорожью
Противник попал по Шостке на Сумщине
Противник массированно ударил по Харькову и области
Россия обстреляла Днепр и пригород дронами и ракетами
Запорожье. Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе, есть попадание в нежилое здание. Предварительно, без пострадавших, – ОВА.
Враг нанес удары ракетой и 10 БпЛА по городу Змиев Чугуевского района.
В результате обстрелов вспыхнул пожар.
Ночью под атакой дронов оказался Хортицкий район Запорожья. Там работала ПВО.
После 00:00 в Шостке прогремели взрывы. Город находился под атакой КАБов.
Как сообщил начальник ОВА Олег Григоров, россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.
Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.
Ночью 26 июля противник ударил по городу КАБами. Речь идет о по меньшей мере четырех бомбах, которые попали в Киевском районе.
Отмечается, что удар был по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает.
В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто.
Известно о двух пострадавших в результате ночного удара КАБАми по Харькову.
После первой ночи Харьков оказался под ударами баллистики. Предварительно: два ракетных удара за пределами города и один – в городе в Киевском районе. Известно о раненых в Харькове.
По словам Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела города Змиев пострадали два человека.
В 02:28 Харьковскую область с разных направлений начали атаковать беспилотники. Прозвучала серия взрывов.
Ночью 26 июля оккупанты сначала ударили ракетой по Каменскому, вызвав там сильный пожар.
После враг выпустил несколько баллистических ракет в направлении Днепра и Каменского.
После баллистического обстрела Днепр и пригород оказались под ударами дронов. Несколько десятков беспилотников атаковали регион. Взрывы там не прекращаются.