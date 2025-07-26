Тем временем Силы обороны имели успех в Сумской области. Украинские военные освободили Кондратовку. Во время операции были ликвидированы три российских батальона и вражеского комбата, передает 24 Канал.

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Где продвинулись россияне 25 июля?

Захватчики сумели прорваться вперед сразу на 4 направлениях. Больше всего усилий противник сосредоточивает в районе Покровска. Здесь он продвинулся в возле Миролюбовки.

Где на карте Миролюбовка

Российские войска активно штурмуют Покровское направление, используя "мясную тактику".

Также враг активен на Новопавловском направлении. Здесь он продвинулся возле Воскресенки, которая расположена возле админграницы с Днепропетровской областью.

Где расположена Воскресенка: смотрите на карте

Кроме того, оккупанты имели успех на Торецком направлении. Здесь они продвинулись возле Курдюмовки. На этом участке фронта противник использует тактику небольших пехотных групп, а также лестницы для преодоления рвов.

Где Курдюмовка на карте

К сожалению, захватчики развивают наступление и на Харьковщине, особенно на Купянском направлении. Здесь враг продвинулся непосредственно у самого Купянска и Мирного.

Где расположен Купянск на карте

Где Мирное на карте: