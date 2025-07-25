Так, в военкомате объяснили, что во время проведения оповещения было обнаружено гражданина, который нарушил требования воинского учета. После того, как ему предоставили соответствующие разъяснения относительно совершенного им нарушения законодательства, мужчина начал демонстративно изображать приступ эпилепсии и упал на землю, передает 24 Канал.

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Что на самом деле произошло между гражданином и военными ТЦК в Кропивницком?

На место происшествия сразу вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в медучреждение, где у него установили отсутствие эпилептического приступа.

Электронная медицинская документация свидетельствует, что у гражданина не было эпилепсии и в прошлом.

Никаких неправомерных действий со стороны представителей ТЦК и СП или других служб совершено не было,

– отметили в военкомате.

К слову, в Одессе произошел конфликт между служащими ТЦК и врачом из Харькова, после которого медик попал в реанимацию. ТЦК начало служебную проверку инцидента и призвало не распространять непроверенные версии событий.