Так, у військкоматі пояснили, що під час проведення оповіщення було виявлено громадянина, який порушив вимоги військового обліку. Після того, як йому надали відповідні роз'яснення щодо вчиненого ним порушення законодавства, чоловік почав демонстративно зображати напад епілепсії та впав на землю, передає 24 Канал.

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Що насправді відбулося між громадянином і військовими ТЦК у Кропивницькому?

На місце події одразу викликали швидку допомогу. Чоловіка доправили до медзакладу, де у нього встановили відсутність епілептичного нападу.

Електронна медична документація свідчить, що у громадянина не було епілепсії і в минулому.

Жодних неправомірних дій з боку представників ТЦК та СП або інших служб вчинено не було,

– наголосили у військкоматі.

До слова, в Одесі стався конфлікт між службовцями ТЦК та лікарем з Харкова, після якого медик потрапив у реанімацію. ТЦК розпочало службову перевірку інциденту і закликало не поширювати неперевірені версії подій.